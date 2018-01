Los Oscar anunciaron este martes su lista de nominados para la 90 edición en la que destacó la ausencia del actor y director James Franco, luego de la reciente polémica generada después de que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual.

Franco no logró ninguna nominación por su película "The Disaster Artist", después de que ganara el Globo de Oro al mejor actor de una comedia por este largometraje y fuera nominado a los SAG Awards celebrados el último domingo, evento al que asistió para sorpresa de todos.

No obstante, "The Disaster Artist" sí consiguió una candidatura al Oscar, al mejor guion adaptado, para Scott Neustadter y Michael H. Weber.

Las acusaciones contra Franco se conocieron en Twitter durante los Globos de Oro, que se celebraron el 7 de enero, mientras que el reportaje de Los Ángeles Times que contrastó esas afirmaciones se publicó el 11 de enero, por lo que no está claro cómo afectó el escándalo sexual a Franco en los Oscar ya que las votaciones para las nominaciones se cerraron solo un día después, el 12 de enero.

El reportaje de Los Angeles Times incluye cinco testimonios de mujeres que acusan a James Franco de aprovecharse de su poder para conseguir favores sexuales, sea con una actriz que contrató para cierta película o incluso con sus propias alumnas.

Un día antes de los SAG Awards la actriz Scarlett Johansson le envió una indirecta a Franco, esto por la presunta hipocresía del actor al apoyar el movimiento "Time's Up", que busca detener situaciones donde la mujer sea víctima de acoso o abuso.

"¿Cómo podría una persona apoyar públicamente a una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de agresión sexual mientras se aprovecha en privado de personas que no tienen poder?", declaró la actriz de "Lucy".

A propósito del caso, la nominada Alison Brie, cuñada del actor, dijo que apoya a su familia y que no todo lo reportado sobre Franco es "completamente preciso". De todas maneras, resaltó que es hora de escuchar y esperar más información.

" No es un monstruo como Weinstein"

La actriz Sarah Tither-Kaplan, una de las mujeres que acusó a Franco de conducta sexual inapropiada dijo, en entrevista a "Good Morning America", que el actor "No es un monstruo sin sentimientos que no tiene sentido de la realidad, no es como Harvey Weinstein".

Semanas atrás, Tither-Kaplan denunció al protagonista de "The Disaster Artist" y sostuvo que este las acoso sexualmente a ella y a otras alumnas de la escuela de actuación Studio 4. "Todas las mujeres estábamos incómodas con el trabajo", sostuvo.

"Había muchísimas escenas de sexo que se añadían durante el rodaje y no constaban en los guiones. Muchas veces me daba la sensación de que eran grauitas y nos estaban explotando", agrego la joven.

Los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 4 de marzo en Los Ángeles.