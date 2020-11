Aunque el elenco de “The Suicide Squad” es numeroso, nunca está de más sumar nombres que aporten talento, experiencia y calidad a la cinta. Tal es el caso del actor Sylvester Stallone, quien ha sido confirmado como refuerzo de la cinta de James Gunn.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cineasta a cargo de esta nueva versión de “The Suicide Squad” confirmó que se siente honrado de trabajar con “un gran amigo”.

“Siempre me encanta trabajar con mi amigo Sylvester Stallone, y nuestro trabajo de hoy para ‘The Suicide Squad’ no fue la excepción. A pesar de que Sly es una estrella icónica del cine. La gente no tiene idea de lo increíble que es este tipo”, escribió Gunn en su Instagram, junto a una fotografía al lado del actor.

Por su parte, el protagonista de las exitosas sagas “Rambo” y “Rocky” también utilizó sus redes sociales para compartir la portada de una noticia en la que confirman su participación en la película de James Gunn.

“Trabajar con este increíble director en este asombroso proyecto ha hecho de este un año increíble. Soy un hombre muy afortunado de estar rodeado de tal talento”, señaló el reconocido actor.

Como se recuerda, Sylvester Stallone ya había trabajado con James Gunn en la cinta “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, por lo que probablemente eso facilitó su próxima aparición en la película de los Task Force X.

VIDEO RECOMENDADO

DC FanDome Sneak peek exclusivo de Warner Bros. y DC con James Gunn

"The Suicide Squad", DC FanDome Sneak peek exclusivo de Warner Bros. y DC con James Gunn