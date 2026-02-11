James Van Der Beek: Esposa del actor fallecido revela cómo fueron sus últimos días

James Van Der Beek, actor conocido por interpretar al icónico Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, informó su esposa, Kimberly Van Der Beek.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, informó Kimberly a través de un comunicado en sus redes sociales.

En ese sentido, la cónyuge del actor indicó que este pasó sus jornadas finales en un entorno de serenidad familiar pese a las complicaciones de su salud. “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado”, añadió.

Un final rodeado de afecto familiar

Los últimos meses del actor estuvieron dedicados íntegramente a su esposa y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

A finales de enero, Van Der Beek aún tuvo fuerzas para celebrar una “dichosa coincidencia” familiar: el cumpleaños de su padre y de su hija Annabel.

En uno de sus últimos mensajes públicos, el actor expresó su gratitud por la vida. “Son una maravilla… y estoy increíblemente agradecido de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor gracias a ustedes dos”.

Según medios estadounidenses, Van Der Beek mantuvo el sentido del humor y la conexión con sus hijos hasta el final, compartiendo momentos cotidianos que él mismo calificaba como “tesoros”.

La lucha contra el cáncer y su legado

James Van Der Beek hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa tres en noviembre de 2024. Desde entonces, el actor utilizó su visibilidad para concienciar sobre la importancia de la detección temprana.

“He estado lidiando con esto prácticamente en secreto durante un tiempo, y me ha resultado útil y catártico compartir las cosas públicamente”, declaró en su momento.

Debido al avance de la enfermedad, el actor se vio obligado a cancelar su participación presencial en el esperado reencuentro del elenco original de "Dawson’s Creek", aunque logró realizar una aparición virtual en diciembre pasado durante una entrevista con la cadena NBC.

Para costear su tratamiento, Van Der Beek subastó recientemente objetos icónicos de la serie, incluyendo el famoso collar que su personaje le obsequió a Joey (interpretada por Katie Holmes).