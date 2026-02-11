Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, quien detalló que el intérprete pasó sus jornadas finales en un entorno de serenidad familiar pese a las complicaciones de su salud. | Foto: EFE
La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, quien detalló que el intérprete pasó sus jornadas finales en un entorno de serenidad familiar pese a las complicaciones de su salud. | Foto: EFE
Por Redacción EC

James Van Der Beek, actor conocido por interpretar al icónico Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, informó su esposa, Kimberly Van Der Beek.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

James Van Der Beek: Esposa del actor fallecido revela cómo fueron sus últimos días
Hollywood

James Van Der Beek: Esposa del actor fallecido revela cómo fueron sus últimos días

Murió James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad padeció el actor antes de fallecer?
Famosos

Murió James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad padeció el actor antes de fallecer?

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces
Cine

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces

Los golpes del Óscar: polémicas, campañas sucias y escándalos que sacuden a Hollywood
Cine

Los golpes del Óscar: polémicas, campañas sucias y escándalos que sacuden a Hollywood