La galardonada actriz estadounidense de 84 años Jane Fonda anunció que fue diagnosticada con un linfoma no hodgkiniano y ha comenzado su tratamiento con quimioterapias para combatir la enfermedad.

A través de su cuenta en Instagram, la dos veces ganadora del Óscar aseguró que es un cáncer “muy tratable” que tiene su origen en el sistema linfático. “El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada. También soy afortunada porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy una privilegiada en esto”, explicó en la publicación que está acompañada de una fotografía suya.

Asimismo, la actriz agregó que estará “haciendo quimioterapias durante 6 meses y estoy llevando los tratamientos bastante bien (…) El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me da. Una de las cosas que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en la propia comunidad para no estar solo”.

La activista aseguró que la enfermedad no afectará su lucha contra la crisis climática. “No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, utilizando todas las herramientas de mi caja de herramientas y eso incluye en gran medida seguir construyendo esta comunidad de Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de utilizar nuestra fuerza colectiva para hacer el cambio”, enfatizó Jane Fonda.