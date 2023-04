Jared Leto subió una foto con el torso desnudo, donde muestra su abdomen bien definido y una figura radiante a sus 51 años. Esta publicación provocó que sus seguidores, los cuales son más de 11 millones, se enamoraron más del actor y músico.

En la publicación le preguntaron mucho cuál es el secreto para que tenga ese abdomen y aunque Jared Leto no suele compartir sus secretos, esta vez sí se animó a dar algunos tips de vida saludable.

¿Cómo hace Jared Leto para mantener su impactante figura a los 51 años?

A través de sus últimas publicaciones, Leto ha lucido su plano y musculoso abdomen, así como algunas fotografías de su pasatiempo fitness favorito: la escalada, una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes valiéndose de la fuerza física propia, y la cual requiere de una gran disciplina.

En cuanto a la dieta, no es un secreto que el vocalista de la banda “30 Seconds to Mars” es vegano desde hace décadas, por lo que no consume alimentos de origen animal.

Es así que, consumiendo vegetales y haciendo ejercicios de escalada, es como Jared Leto mantiene una envidiable figura.

Jared Leto podría volver a interpretar al Joker

David Ayer, director de Escuadrón Suicida, ha mostrado mucho optimismo con su versión de la película que realizará, algo así como la Snyder Cut de Escuadrón Suicida.

Así lo ha querido comunicar a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a un usuario de Twitter y comentando de paso que ha estado hablando con James Gunn sobre sus planes de futuro dentro de DC.

A pesar de que no confirma absolutamente nada, esto deja ver que Ayer no ha dejado de lado su versión de Escuadrón Suicida en ningún momento, sino que está esperando a que James Gunn le dé el visto bueno para poder sacar su versión después de 8 años.

Si esto ocurre, es probable que pase por el mismo proceso que la Liga de la Justicia de Zack Snyder y pase directamente al catálogo de HBO. Independientemente de su versión, Escuadrón Suicida (2016) no fue la película que todo el mundo esperaba y lo más probable es que añada alguna que otra escena eliminada para atar algún cabo suelto, pero poco más.