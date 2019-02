Los 50 de Jennifer Aniston: así ha evolucionado su vida y su carrera

Este martes 11 de febrero, Jennifer Aniston está de cumpleaños. La actriz estadounidense llega a los 50 años, de la mano de una carrera exitosa delante y detrás de cámaras.

► "Dumplin": mira el tráiler de la nueva comedia de Jennifer Aniston

► Jennifer Aniston habló sobre la complicada relación con su madre

Hija del actor John Aniston y de la actriz y modelo Nancy Dow, Jennifer Aniston nació en 1969 y se crió en la ciudad de Nueva York. Tiempo después, se mudó a Los Ángeles, California para interpretar sus primero papeles en la televisión y el cine.

Series de TV como "Molloy" y películas como "Camp Cucamonga" fueron las primeras apariciones de Aniston en las pantallas, allá por 1990. Sin embargo, los próximos proyectos en los que participó no gozaron de la continuidad esperada y pronto la actriz dudaría de continuar con la actuación.

No fue hasta 1994 que una audición para la cadena de televisión NBC la llevaría a la fama internacional con la serie "Friends", en la que interpretó a Rachel Green por 10 años. Este personaje le valió un Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores.

Con el fin de la serie, Aniston volvería al cine con las cintas "Picture Perfect" (1997), "The Object of My Affection" (1998), "The Good Girl" (2002), "Bruce Almighty" (2003), "Along Came Polly" (2004), "Marley & Me" (2008), "He's Just Not That Into You" (2009), "The Bounty Hunter" (2010), "Just Go with It" (2011)

La también directora y productora de cine ha sido reconocida por ser una referente en el mundo de la moda y los medios de comunicación. Por ejemplo, se hizo autora del corte de cabello "The Rachel" por su personaje en "Friends" y encabezó listas como "Personas mejor vestidas" en el 2006 y "Las 100 Mujeres más sexys" desde 1996.

En 2015 fue nominada al Globo de Oro por su trabajo en la cinta dramática "Cake". Fue voceada para el Oscar, pero finalmente no consiguió la ansiada candidatura.

Con respecto a su vida privada, Jennifer Aniston protagonizó la famosa historia de amor al lado del actor Brad Pitt, con quien se casó en julio del 2000, divorciándose cinco años después. Once años después, se casaría por segunda vez con el actor Justin Theroux, de quien se divorció en el 2018.

Tráiler de "Dumplin", con Jennifer Aniston. (Fuente: Netflix)