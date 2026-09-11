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Tan solo un día después de abrir su cuenta, la actriz publicó los mensajes en línea con el sarcasmo que la distingue | Foto: EFE / Javier Etxezarreta
Tan solo un día después de abrir su cuenta, la actriz publicó los mensajes en línea con el sarcasmo que la distingue | Foto: EFE / Javier Etxezarreta
Por Agencia EFE

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence debutó en Instagram para poco después amenazar con abandonar la plataforma si recibe “algo negativo” de sus fans.

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