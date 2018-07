Jennifer López cumple 49 años como reina en Hollywood e Instagram

Hollywood es una jungla, pero hay quienes con dedicación pueden imponerse no por poco tiempo, sino por décadas. Los más de 30 años de carrera de Jennifer López lo confirman. Ella, que además es una de las artistas más seguidas en Instagram, cumple 49 años este martes.

En 1997, Jennifer López interpretó el que sería su gran rol de momento: Selena Quintanilla, cantante tejana que alcanzó gran éxito con el género tex-mex y que falleció trágicamente. Dicho rol llevó a que sea nominada al Globo de Oro.

El éxito de Jennifer López como cantante llegó casi a la par de su trabajo como actriz de cine y TV. En 2002 su carrera tuvo un antes y un después con el lanzamiento del tema "Jenny From The Block", donde asegura ser una persona sencilla a pesar de la fama.

En la actualidad, Jennifer López es artista residente en Las Vegas con su espectáculo "All I Have", el cual continuará hasta septiembre de este año.

Jennifer López no solo ha tenido éxito en el cine, la música y la TV. Ella también goza de gran popularidad en Instagram, donde tiene más de 77 millones de seguidores.

Más adelante este año, Jennifer López vuelve al cine con la comedia "Second Act", donde interpreta a una vendedora que busca reinventarse en la competitiva Manhattan. Participa Milo Ventimiglia, del premiado drama "This is Us".