Jennifer Lopez: la sorpresa que sus hijos le dieron por el Día de la Madre | FOTOS

Jennifer Lopez, la actriz y cantante, celebró el Día de la Madre en compañía de sus seres queridos. Maximilian David Anthony y Emme Anthony, hijos de la empresaria y Marc Anthony, sorprendieron a la cantante decorando la mesa y preparándole el desayuno.

JLo subió a sus historias de Instagram algunas fotografías de lo preparativos realizados por sus hijos. "Me siento muy bendecida", escribió Jennifer Lopez en una de las imágenes publicadas en sus redes sociales.

Cabe indicar que Jennifer Lopez subió más temprano un video en homenaje a su madre Guadalupe Rodríguez. El clip es un extracto de los momentos donde agradece los consejos y el apoyo de su progenitora.

Jennifer Lopez es sorprendida por sus hijos en el Día de la Madre. (VIdeo: Instagram) (VIdeo: Instagram)

Jennifer Lopez indicó que su madre sabe las coreografías de sus canciones. "Nadie se puede comparar con mi madre. Baila durante todo el espectáculo y se sabe todas las coreografías. Es completamente cierto. La gente viene y me dice: 'Me he perdido esa parte, estaba mirando a tu madre'", aseguró la cantante en entrevista para "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Jennifer Lopez es una de las figuras con más éxitos dentro de la industria musical en el mundo. La artista cuenta con 93 millones de seguidores en Instagram con los cuales comparte todas sus actividades diarias.