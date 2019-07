Jennifer Lopez cumple 50 años: los amores, fracasos y éxitos de 'La reina del Bronx'

Jennifer Lopez cumple el medio siglo de vida en un momento en que su vida personal y profesional se confluyen una con otra de manera más que positiva para la cantante y actriz.

La llamada 'Reina del Bronx" estrena en dos meses: "Hustlers", su última película al lado de Cardi B y Julia Stiles, mantiene una relación de ensueño con Alex Rodríguez, su prometido, es madre de dos hijos con Marc Anthony, su ex y amigo incondicional a pesar de no ser más su pareja sentimental y puede presumir de un físico envidiable, el que muchos aseguran está incluso mejor que el lucía hace veinte años. Por si fuera poco, es la latina mejor pagada de la Música según Forbes, al facturar 47 millones de dólares en 2018.



►Jennifer López cumple 50 años: la dieta que sigue para obtener un cuerpo de infarto

►Conoce la hermosa casa de playa de Jennifer Lopez | FOTOS

"Su gran secreto es la autoestima. Ha sabido sacar el máximo partido a sus curvas, alcanzando su mejor versión pero sin modificar su anatomía de forma artificial. No se ha puesto pecho, tiene un 'core' perfectamente esculpido y unos glúteos de acero", ha declarado sobre el físico de la cantante, Carola Prato, su entrenadora personal.

EL SALUDO DE ALEX RODRÍGUEZ

Como era de esperarse, Alex Rodriguez no ha dejado pasar este momento y ha compartido un romántico video que resume su vida con Jennifer desde que comenzaron a salir hace un poco más de dos años.

¿Pero acaso todo ha sido siempre color de rosa en la vida de JLo?

Declarada amante del baile y el canto desde los cinco años de edad, Jennifer Lopez tuvo su primera gran oportunidad en Hollywood en 1997 con la película "Selena". Con este protagónico, la cantante se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

Con "Selena" la popularidad de Jennifer López fue en aumento y de la mano de ella, las propuestas cinematográficas no tardaron en llegar. En 1998 protagoniza "Anaconda" junto a Jon Voight y "Giro al infierno" junto a Sean Penn y Billy Bob Thornton. Sin embargo, no recibió una buena respuesta de la crítica.

Ese mismo año, estelariza "Out of Sight" al lado de George Clooney, cinta que recibió buenos comentarios por parte de la crítica.

1999 significó un gran año para la actriz pues en este debuta como cantante. Su primer sencillo "If You Had My Love" fue número uno en Billboard Hot 100. A partir de entonces, Jennifer Lopez sería conocida también como JLo.

De este álbum destacaron también: "Waiting For Tonight" y "No me ames", un tema a dueto con Marc Anthony, cinco años antes que este se convirtiera en su tercer esposo.

A pesar de estelarizar una serie de películas, entre las que destacan en su mayoría comedias románticas como "The Wedding Planner" (2001) junto a Matthew McConaughey o "¿Bailamos?" (2004), donde demostró que por sus venas corre el ritmo latino tras cautivar con sus movimientos de caderas y su incondicional dulzura a Richard Gere; Jennifer logró abrirse camino en la música pop y con gran éxito.

En paralelo a su vida profesional, Jennifer Lopez era también un gancho seguro para la prensa rosa gracias a sus mediáticos y fugaces romances.

Hasta ese momento, principios del 2000, la cantante ya se había casado y separado, con demanda incluída, del cubano Ojani Noa. Años más tarde, la misma JLo reveló que sufrió abusos sexuales por parte de su primer marido.

Ese mismo año, el 23 de febrero de 2000, Jennifer Lopez acaparó la atención de toda la prensa durante su paso por la alfombra roja de la 42 edición de los Grammy, cuando del brazo de su entonces pareja Sean "P. Diddy "Combs, la cantante deslumbró con un atrevido vestido verde de Versace.



Los años siguientes para JLo siguió el mismo ritmo: En 2001 lanzó el videoclip de su éxito "Love Don’t Cost a Thing", estrenó la comedia romántica "The Wedding Planner" junto a Matthew McConaughey y se casó con Cris Judd, su bailarín y coreógrafo, ocho meses después de anunciar su rompimiento con Sean "P. Diddy "Combs. El matrimonio, sin embargo, terminaría en 2003.

Este año (2003) Jennifer inició una relación sentimental con el actor Ben Affleck, quizás, una de las más mediáticas de su vida y la misma que terminó se rompió días antes de su boda.

En enero de 2004, la revista People daba la noticia revelando que la causa del rompimiento fue por la "excesiva atención de los medios".

De esta etapa conocida como "Bennifer", se recuerda una película que la entonces pareja protagonizó y fue todo un fracaso en taquilla: "Gigli". La cinta, incluso es considerada una de las peores películas de la historia del cine.

Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos en mayo de 2003.

Ese mismo año, la cantante sorprendió al mundo al anunciar su boda con Marc Anthony, con el que estuvo casada siete años y dos hijos en común, los mellizos Maximilian David y Emme Maribel.

Maximilian David y Emme Maribel, los mellizos de Jennifer Lopez y Marc Anthony.

no ha sido tan estable como su faceta artística. Su mediática relación con el actor. Pero llegó a pasar por el altar con el cantante en 2004, padre de sus hijos mellizos Max y Emme, un matrimonio que duró siete años.

De un modo u otro, el éxito parece no esquivarle a Jennifer Lopez. Ya sea como cantante, ubicando un hit en las listas de popularidad, protagonizando alguna, quizás no tan buena pero si popular comedia romántica o poniendo en marcha una línea de ropa o perfumes.

En 2014, JLo colaboró en la canción oficial del Mundial Brasil 2014. De nombre "We Are One (Ole Ola)" Jennifer junto a la cantante brasileña Claudia Leitte, y Pitbull, interpretaron el tema en la inauguración de la mencionada fiesta mundialista.

De vuelta a la vida personal, en octubre de 2011, tres meses después de anunciar su divorcio de Marc Anthony, Jennifer Lopez comenzó a salir con su coreógrafo Casper Smart hasta el 2016. Al parecer, la relación terminó luego de hacerse público el intercambio de mensajes de texto de contenido sexual entre él y una modelo transexual.

Desde 2017, Jennifer comenzó a salir con Alex Rodríguez, un viejo amigo y ex boleibolista estadounidense.

Tras dos años de relación, la pareja se comprometió y de llegar a buen

puerto su noviazgo, Lopez pasará por el altar por cuarta vez.

Ver esta publicación en Instagram 3.9.19✨♥️ Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 12 de Mar de 2019 a las 9:21 PDT

"Eres simplemente la mejor compañera de vida, la mejor hija, la mejor madre y la mejor artista. Todo el mundo te quiere: tus fans, tus hijos, yo… Hagamos de este cumpleaños algo realmente especial", le se lee en parte del mensaje que le dejó el deportista a la multifacética artista.