Jennifer López responde a rumores de boda con Alex Rodríguez | VIDEO

Jennifer López estuvo en el programa de Ellen DeGeneres y fue interrogada por la conductora sobre su presunto compromiso con Alex Rodríguez.

La cantante de 49 años, quien ha terminado recientemente su gira "All I Have" en Las Vegas, reveló no estar segura si se casará con su pareja Alex Rodríguez.

Sin embargo, Ellen DeGeneres le dijo a J.Lo que el deportista se había comunicado con ella para comentarle que quería casarse.

"No dijo eso", respondió la artista sobre la estrella de béisbol. "Lo hizo", inquirió Ellen tras alegar que le había enviado un mensaje de texto.

J. Lo continuó diciendo que no sabía si se casarían, pues no se han comprometido y la conductora añadió que debería hacerlo pues tanto Alex Rodríguez como ella lucen muy felices.

"Lo somos. Hemos estado juntos un par de años. Es agradable", contestó Jennifer López entre risas.

La intérprete de "Let's Get Loud" estuvo casada anteriormente con el cubano Ojani Noa, el bailarín Cris Judd y el cantante Marc Anthony; asimismo, es madre de los gemelos Maximillian y Emme.

Alex Rodríguez y Jennifer López se conocieron en el 2005, pero fue recién en el 2017 que empezaron a salir como pareja.