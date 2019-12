Jennifer López atraviesa un gran momento en su carrera artística tras el estreno de su reciente película “Hustlers”, con la que ha sido distinguida en diversas premiaciones por su rol de ‘Ramona’.

Recientemente, J.Lo fue nominada a los Globos de Oro, después de 20 años, y ahora una nueva distinción la emocionó hasta las lágrimas.

Y es que la diva del Bronx ha sido reconocida por los SAG Awards (premios del sindicato de actores) y buscará coronarse como Mejor actriz de reparto en la ceremonia que se celebrará el próximo 20 de enero.

A través de un video compartido en Instagram, Jennifer Lopez celebró, notablemente emocionada, su reciente nominación y aseguró que este reconocimiento es un triunfo. “Siento que ya gané”.

“Estoy tan emocionada por haber sido reconocida por mis compañeros actores. Actuar fue mi primer amor junto al baile y no puedo creer que todo esto esté sucediendo… No creo que haya sido nominada a un Premios SAG antes”, dijo J.Lo antes de animar a los actores principiantes a no rendirse porque al final “puede suceder”.

“Conteniendo las lágrimas. ¡Significa muchísimo para mí ser reconocida por mis compañeros! ¡Muchas gracias! Realmente significa un mundo para mí”, escribió la artista junto al video.

Cabe señalar que el último lunes, la diva del Bronx amaneció con la noticia de su nominación a los Globos de Oro, la segunda de su trayectoria. La primera fue hace 20 años por su interpretación de Selena Quintanilla en la película “Selena”.