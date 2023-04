El actor Jeremy Renner hizo su reaparición en público durante la alfombra roja de su nueva serie para Disney+ “Rennervations”. Esta es la primera vez que se le ve en un evento luego de las graves lesiones que sufrió al ser arrollado por una máquina quitanieves a inicios de este año.

El actor que da vida a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel llegó al estreno de su nueva serie reality acompañado de toda su familia. En su paso por la alfombra roja, se notó al actor utilizando un bastón para caminar.

“Es un montón de cosas para mí, personalmente... Siento que ahora todo el mundo bromea sobre lo que he estado haciendo con mi tiempo. Se siente raro, maravilloso, extraño. Nunca pensé que seguiría soñando a los 52 años”, contó el actor a CNN.

El actor Jeremy Renner reapareció en público tras accidente que casi le cuesta la vida. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Me siento como si los hubiera cumplido. Pero vaya, es bonito que las cosas se te hagan realidad. Aún me quedan cosas maravillosas por hacer, y me siento muy agradecido de estar aquí para seguir descubriéndolas”, añadió Renner.

Como se recuerda, en una entrevista para ABC News, el actor confesó que sufrió mucho tras el accidente y que las heridas le provocaron tanto dolor que redactó una nota de despedida en su teléfono. Entre otros mensajes, Renner le pidió a su familia: ”No me dejen vivir conectado a una máquina. Si mi existencia va a ser de drogas y analgésicos, déjenme ir ya”.

Actualmente, el actor se encuentra estable y en proceso de recuperación; sin embargo, los recuerdos de aquel fatídico día lo siguen atormentando. “Anoche no dormí sabiendo que iba a tener que hablar de eso hoy”, reconoció, pero no sin asegurar que está trabajando para que el accidente no quede como “un trauma y una experiencia negativa”.

