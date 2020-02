Han promovido la esterilización de los animales y hasta cantado “¿Con quién se queda el perro?”. Ahora Jesse y Joy quieren ampliar su campaña por otros amigos peludos al pedir a sus seguidores que eviten el uso de pieles.

El galardonado dúo mexicano-estadounidense de música pop protagoniza una nueva campaña de la organización PETA Latino contra la crueldad animal que incluye un cartel y un video en el que Joy luce profundamente afectada al observar el modo en que los animales son desprendidos de sus pieles para productos como abrigos, bolsos y calzado.

Si bien marcas de lujo como Stella McCartney, Gucci y Prada han dejado las pieles en el pasado, esta es una iniciativa que todos podemos aplicar a nuestro guardarropa, señaló la cantante: “Creo que todos tenemos una voz y los animales también tienen la suya”.

“Yo no como animal hace ya unos años y no porque no me guste, sino que me parece un poco incongruente teniendo un gatito en casa. ¿Cuál es la diferencia entre un gatito u otro animal? ¿Por qué hacemos esas diferencias o qué privilegios gozan ciertas especies?”, dijo Joy en una entrevista telefónica reciente en la Ciudad de México en la que estuvo acompañada de su hija Noah.

Su gato, Ramón, es adoptado y tiene su propia cuenta de Instagram, muy popular, por cierto, con más de 83.000 seguidores. De acuerdo con Joy, Ramón es “un señorcito” relajado y “buena onda”, aunque le gusta tener su propio espacio.

Su hermano Jesse, en tanto, tiene dos perros: Apple, una hembra de 9 años, y Milo, un perrito que llegó hace un par de años a su vida.

Joy contó que hace poco fue a comer a la casa de Jesse con su esposa y su hija, y que la pequeña se maravilló al ver que los perros de su tío se comportaban diferente de Ramón.

“Los perritos se le acercaban y ella gritaba con la boca cerrada, su emoción no la sabía contener”, dijo la intérprete de “¡Corre!” y “Ecos de amor”, quien señaló la importancia de educar a los niños sobre temas como la crueldad animal si se quiere tener un futuro mejor.

“Con la nena estamos tratando de romper ciertos patrones y la nena ve a Ramoncito como su hermano”, señaló.Desde hace varios años, Jesse y Joy colaboran con PETA Latino en campañas de concienciación que incluyen la esterilización de animales de compañía.

En el ámbito musical, el dúo laureado con premios Grammy y Latin Grammy está preparando nuevas canciones que presentarán en las próximas semanas, así como el lanzamiento de su próximo disco.“Viene un año de muchísimo trabajo”, dijo Joy. “Cosas muy divertidas e importantes. Es un año que pinta muy interesante”.

Se despidió con un mensaje para aquellos que deseen hacer un cambio en su vida a favor del planeta con la esperanza de que, por pequeño que sea, la suma de todos ayude a hacer la diferencia.“Nos dividimos por especies, nos dividimos por clases, por razas y por colores y no nos damos cuenta que, al final, estamos todos compartiendo un pedacito de tierra por unos momentos, por unos cuantos años”, dijo Joy.