En medio del éxito arrollador que le ha deparado su interpretación del nuevo “Joker” en la película del mismo nombre, Joaquin Phoenix cumple 44 años de edad.

Calificada su actuación como magistral por algunos críticos y aclamado por el público a nivel mundial, Joaquin, nacido en San Juan de Puerto Rico en 1974, hijos de padres hippies y hermano del fallecido River Phoenix, podría optar el 2020 a su cuarta nominación al Oscar, una probabilidad de la que el actor ha preferido no opinar todavía.

Sobre este reconocimiento, es inevitable no recordar lo que dijo Phoenix cuando fue nominado en 2012 por la película “The Master”. “Es una mierda, es una completa y absoluta mierda, y no quiero formar parte de ello. No creo en ello”.

Dedicado a la actuación desde que era un niño, Phoenix es considerado uno de los mejores actores de su generación a pesar del momentáneo retiro profesional que tuvo cuando todavía no era aún mayor de edad y el duro momento que le significó la muerte de su hermano en 1993, producto de una sobredosis de droga.

Acerca de este difícil momento en su vida, el actor reveló en el reciente Festival de Toronto: "Cuando yo tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo con una copia en VHS de una película llamada ‘Toro salvaje’. Me dijo que me sentara y me obligó a verla. Y al día siguiente me despertó y me hizo verla otra vez. y me dijo: ‘Vas a volver a actuar otra vez, eso es lo que vas a hacer’. No me lo preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él porque actuar me ha proporcionado una vida increíble”.

QUERIDO POR LA CRÍTICA

Con 25 años encima, en el 2000, Phoenix interpretó al Emperador Commodus en la película “Gladiator”, y obtuvo su primera nominación al Oscar. Cinco años después, en 2005, el actor se metería en la piel de la leyenda del country Johnny Cash en la película “Walk the Line”, y volvería a ser nominado al premio de la Academia, esta vez como Mejor actor principal.

En 2012, “The Master”, del director Paul Thomas Anderson, terminarían por darle a Joaquin Phoenix su tercera nominación a la estatuilla dorada. En esta cinta, el actor interpreta a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que lucha por adaptarse a una sociedad de posguerra.

Calificado como tímido, de personalidad cambiante y mirada “enigmática” , Joaquin Phoenix es, a diferencia de su personaje de Arthur Fleck, un aspirante a comediante que desciende a la locura mientras su vida y su carrera van de mal en peor, un actor que elige bien sus papeles y no se deja comer por la majestuosidad de Hollywood.

“Me tomó un tiempo (aceptar). Ahora, cuando miro hacia atrás, no entiendo por qué… Claro que había mucho miedo. Pero siempre digo que existe miedo motivador y miedo debilitante. Existe el temor de que no puedas dar un paso, y otro tipo (de temor) donde dices; ‘Ok, ¿qué hacemos? Eso no es suficientemente bueno’. Y entonces cavas más y más profundo. Me encanta ese tipo de miedo. Nos guía, hace que trabajemos más duro”, ha declarado el actor sobre cómo afrontó aceptar el papel del Joker.

10 CURIOSIDADES DE JOAQUIN PHOENIX

1- El verdadero nombre del actor es Joaquin Rafael Bottom y nació en San Juan de Puerto Rico. Vivió en ese país hasta los 3 años de edad.

2-Creció en la secta Children of God, acusada de abusos sexuales y estafas. Sus padres: John Bottom, de origen irlandés y Arlyn Sharon Dunetz, nacida en el Bronx, Nueva York, deciden cambiarse de apellido cuando regresan en 1978 a Estados Unidos.

3-Debido a que los hermanos de Joaquin tenían nombre relacionados a la naturaleza “River” (Río), “Rain” (Lluvia) o “Liberty Butterfly” (Mariposa de la Libertad), el actor decide llamarse “Leaf” (Hoja).

4-En 1993, a los 19 años de edad, Joaquin vio morir de sobredosis a River Phoenix, en una salida por Halloween a la discoteca Viper Room. Desesperado por salvar a su hermano, Joaquin pidió ayuda al 911, un pedido que luego se viralizó en algunos medios de comunicación. “Está teniendo espasmos, en las calles Sunset y Larrabee. Por favor, vengan aquí. (…) Creo que ha tomado Valium o algo así. No lo sé. ¡Por favor! ¡Se está muriendo! ¡Por favor!”, gritaba el actor.

5- La cicatriz que Joaquin tiene en el labio no es producto de un accidente o consecuencia de una cirugía por labio leporino. Según ha declarado el actor, simplemente nació con esa marca.

6-Junto a la actriz Rooney Mara, con quien mantiene una relación de pareja desde 2016, Joaquin practica el veganismo y es activista por los derechos de los animales.

7-En 2005 Joaquin admitió su adicción al alcoholismo. Sin embargo decidió ingresar a un programa de rehabilitación, el cual calificó alguna vez de “un club de campo donde no servían alcohol”.

8-En 2008, en el programa de David Letterman, anuncia que se retira de la actuación para dedicarse al ‘hip-hop’. Toda una farsa que en 2010 termina con la promoción del falso documental, “I’m still here”, el cual narraba el proceso de frustración del actor en el mundo del cine y las razones que lo orillaban a dejar la industria cinematográfica.

9- Joaquin Phoenix ha sido novio de Liv Tyler, las modelos Jessica Joffe, Inger Lise Ebeltoft, Teuta Memedi y con la DJ Allie Teilz, antes de salir con Rooney Mara.

10. En 2010, participó en un video junto con Miley Cyrus, para TWLOHA una campaña anti-suicidio.