En 2009, Joaquin Phoenix fue invitado a The Late Show With David Letterman para promocionar “Two Lovers”, una película que protagonizaba el actor junto a Gwyneth Paltrow y la italiana Isabella Rossellini. A la cita, el actor se presentó ido y parco en sus respuestas, que lejos de tirar para abajo a su presentador, dio pie a que este hiciera chistes con las respuestas del nominado al Oscar y desatara las risas del público.

La entrevista comienza con Letterman sorprendido por la imagen de Phoenix, que lucía entonces barba, el pelo un tanto desaliñado y gafas oscuras.

“Muchas gracias por estar de nuevo en el programa. Hace 3 años desde la última vez que estuviste aquí y yo digo: pareces diferente a como te recordaba. Tienes una bonita barba. ¿Cómo está la barba?”, le preguntaba Letterman a Phoenix, a lo que este respondía sin un tanto de expresión en la cara: “Estoy bien, pero ahora tú me estás haciendo sentir extraño”.

La conversación entre ambos seguiría ese mismo camino con el transcurso de los minutos. Ante cada pregunta de Letterman, Phoenix bajaba la mirada y respondía con monosílabos, lo que desataba la sorpresa del conductor y finalmente la risa de todos en el estudio menos del actor que parecía sentirse abrumado con la entrevista.

Hasta ese momento, no se sabía si la entrevista era una broma pactada entre Phoenix y Letterman. Es en esta misma conversación que Joaquin anuncia su falso retiro de la actuación con el fin de dedicarse al Hip-Hop.

"¿Pero no vas a actuar más?, pregunta Letterman.

“No”, responde, Phoenix.

L: “¿Por qué?”

J: “Uhm, no sé. No es una cosa fácil de explicar ya que fue parte de mi vida durante tanto tiempo"

L: “Joaquin, qué vas a hacer ahora?”

J: “No sé. Estoy trabajando en mi música. Yo hago música Hip-Hop”

Un año más tarde, en 2010, el mismo Phoenix revelaría que todo este raro comportamiento en el programa de Letterman respondía a que el actor estaba interpretando un papel para el documental I’m Still Here , junto con Casey Affleck.

Según dijo Affleck, quien es también cuñado de Phoenix, el objetivo era conseguir que la audiencia “creyera que lo que estaba ocurriendo era real”, una situación que llegó al extremo con la aparición de un errático Phoenix en The Late Show With David Letterman.

Phoenix quiso dejar claro que el presentador nunca fue consciente de la broma. “Esperábamos ir a algún programa de este tipo”, dijo el actor entre risas. “Buscaba que me dieran una paliza y la encontré...quiero darte las gracias por eso”, agregó el actor cuando fue invitado nuevamente al programa de Letterman.

“Has entrevistado a mucha, mucha gente y asumí que sabrías diferenciar entre un personaje y una persona real, pero pido disculpas”, ha dicho Phoenix, afeitado y en traje, con una imagen muy distinta a la que lució en su anterior aparición.

Cabe destacar que “I’m Still Here” fue un falso documental creado por Phoenix y Affleck. La idea era relatar la difícil vida del actor desde que anuncia que se retira de la actuación para convertirse en estrella de Hip-Hop. Para el rodaje, el actor se presentó an diferentes programas para revelar su deseo de dejar la actuación por la música, lo que generó confusión entre sus seguidores.

ENTRE LA ENTREVISTA CON LETTERMAN Y LA ESCENA CON ROBERT DE NIRO EN EL JOKER

La mencionada entrevista errada de Letterman a Phoenix ha hecho recordar a muchos de los fans del actor y de la exitosa “Joker”, de la escena que protagoniza el demente personaje con Murray Franklin (Robert de Niro), un presentador de TV que invita a su set al temido personaje y que tras una rara charla de varios minutos, risas por parte del público y burlas por parte del presentador termina en una de las partes más violentas de la película.

“Este tipo era el Joker desde antes que nos diéramos cuenta”, “Donde vi esto antes”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales en alusión al posible parecido visto en la conversación entre Phoenix y Letterman y lo que se ve en el “Joker”.