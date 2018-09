John Legend ingresa al selecto grupo "EGOT" tras ganar un Emmy

John Legend lo ha ganado todo. El cantante estadounidense logró el codiciado estatus de "EGOT" el domingo después de conseguir una victoria en los Premios Emmy de Creative Arts.



A los 39 años, Legend se convierte en la persona más joven en alcanzar el estado de "EGOT". También es el primer hombre afroamericano en ganar estos cuatro premios.

En la larga lista de los Creative Arts Emmy el músico John Legend, quien fue productor ejecutivo de "Jesus Christ Superstar Live in Concert" salió vencedor en esta premiación.

El cantante y compositor interpretó el papel de Jesucristo en el programa de televisión que se emitió en NBC en abril.



Esta estatuilla convierte al intérprete de "All of Me" en un "EGOT", término que en Estados Unidos define a aquellos artistas que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.



También consiguieron ser "EGOT" este fin de semana sus compañeros en "Jesus Christ Superstar Live in Concert" Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.



Legend tiene 10 premios Grammys, obtuvo un Oscar por su canción original "Glory" en 2015 y un premio Tony que ganó en el 2017 por la obra teatral "Jitney" de August Wilson.

El domingo por la noche, el artista utilizó su cuenta de Instagram para reconocer este histórico hito de su carrera.

"Antes de esta noche, solo 12 personas habían ganado un Emmy, Grammy, Oscar y Tony en categorías competitivas. Los señores Andrew Lloyd Webber, Tim Rice y yo nos unimos a ese grupo cuando ganamos un Emmy por nuestra producción de su legendario espectáculo 'Jesucristo Superstar'. Muy feliz de ser parte de este equipo. Tan honrado que confiaron en mí para jugar a Jesucristo. Tan sorprendido de estar en un aire tan enrarecido", escribió el cantante.