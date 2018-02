John Stamos: roban joyas a novia, horas antes de contraer matrimonio

Después de dos años de relación y una propuesta de matrimonio en Disneyland, el actor John Stamos se casó este fin de semana con su pareja, la modelo Caitlin McHugh, con quien además espera su primer hijo.

Pero el enlace entre ambos estuvo eclipsado por el robo de unas joyas que luciría la novia durante la ceremonia. El hurto se produjo horas antes del evento.

Según el portal TMZ, las alhajas fueron sustraídas de la habitación del hotel donde se encontraba la mujer. La firma de joyas Neil Lane se las había prestado para la ocasión, lo que implicaba que debían ser devueltas.

John Stamos en una escena de la serie "Full House" en la que le dedica el tema "Forever" al personaje de Becky el día de su boda. (Fuente: YouTube)

El robo se produjo en ausencia de la modelo.Los ladrones entraron a su habitación del Beverly Hills Hotel y se llevaron las joyas valoradas en más de 164 mil dólares. Luego de la denuncia hecha a la policía, esta llegó hasta el lugar, encontrándose con la cerradura de la pieza intacta, sin rastros de haber sido forcejeada y sin indicios sobre quién pudo haber cometido el acto.

No obstante, la boda entre el protagonista de "Full House" y la modelo, se realizó. Stamos y McHugh se casaron en The Little Brown Church, en Studio City, Los Ángeles en presencia de familiares y amigos más cercanos a la pareja. Stamos lució un traje oscuro, mientras que la novia lució un vestido strapless de corte princesa.

El portal Daily Mail publicó algunas de las fotos de la boda de John Stamos y Caitlin McHugh que puedes ver entrando a este link.

Fuente: (GDA/Emol de Chile)