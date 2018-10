Johnny Depp se defiende de acusaciones de violencia y culpa a Hollywood

El actor Johnny Depp ha concedido una entrevista a la revista inglesa GQ, donde habla sobre el año tumultuoso que le tocó vivir, en medio de una debacle profesional y acusaciones de violencia de parte de su ex pareja, la actriz Amber Heard.

Como se recuerda, Depp y Heard terminaron se separaron a principios de 2017 después de que ella lo acusara de atacarla y lanzarle un iPhone en la cara, lo que él niega. En ese momento, llamó a la Policía, pero no encontró evidencia de crimen. Aún así, ella solicitó el divorcio y un mes después un juez se lo concedió.

"¿Dañar a alguien que amas? ¿Cómo una especie de matón? No lo hice nunca", dijo el actor estadounidense de 55 años a GQ. "¿Cómo diablos voy a golpearla? Es lo último que habría hecho. Puedo parecer estúpido, pero no lo soy. Estoy preocupado. Me preocupo por la gente que le cree y me preocupo por ella (Amber Heard). Simplemente no está bien. Nunca dejaré de pelear. Tendrían que dispararme. Un episodio como este requiere tiempo para superarse", añadió.

Depp señala que parte de estos comentarios viene de "poderosos difamadores de Hollywood", a los que no pone nombre. "Había mucho dinero en juego, la gente me denunciaba en cada ocasión. Es muy obvio. Sé que nunca voy a ser una Cenicienta, lo sé y lo acepto. Pero en un tiempo muy corto de tiempo, de ser la Cenicienta he pasado a ser la bestia".

La estrella aceptó pagarle a la actriz 7 millones de dólares para finalmente terminar el matrimonio. Heard donó una gran parte de ese acuerdo a la caridad.

CONTRA DISNEY

El actor que aparecerá en la cinta "Fantastic Beasts 2" se carga contra Walt Disney Pictures, la distribuidora de la película que le hizo una estrella mundial, "Piratas del Caribe". "Disney me odiaba. Pensaron todo lo posible para deshacerse de mí, para despedirme. Les dije: 'miren, si no les gusta lo que estoy haciendo, despídanme. Me contrataron para hacer un trabajo e interpretar a un personaje, y eso es lo que quiero hacer' (…) El problema de trabajar con estos grandes estudios es que pueden sentirse incómodos con ciertas decisiones creativas (…) Mi opinión es que si el estudio no está preocupado, significa que no estoy haciendo mi trabajo correctamente".



En la entrevista, el actor también admite que le gusta beber, pero asegura que está lejos de tener una adicción al alcohol.