Día decisivo. El Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia) decidió que el jurado que atiende el juicio de difamación entre los actores Johnny Depp (58) y Amber Heard (36) retome sus deliberaciones este martes 31 de mayo.

La jueza Penney Azcarate decidió que, tras la presentación de los alegatos finales del caso realizada el pasado 27 de mayo, el jurado conformado por siete personas se reúne hoy desde las 8 a.m. (hora del Este) para llegar a un veredicto sobre la guerra legal que enfrenta a la ex pareja de Hollywood.

Al momento, la sala donde se ha llevado a cabo el juicio durante las últimas seis semanas se encuentra totalmente vacía. Esta situación indicaría que el jurado aún está en deliberaciones y no se ha comunicado la hora en la que se tendría el veredicto final.

La sala del juicio entre Depp y Heard a la espera del jurado. (Foto: JIM WATSON / POOL / AFP) / JIM WATSON

La semana pasada, la jueza especificó que el jurado que no deberá leer ni consumir ninguna noticia sobre el caso ni lo discutirán con nadie ajeno al caso durante el fin de semana largo por el Memorial Day, ya que las responsabilidades son “extremadamente importantes ahora que están en la fase de deliberación”. Asimismo, remarcó que el veredicto del jurado deberá ser unánime, tal como se precisa en las leyes de Virginia.

“Sé que este juicio ha sido un gran sacrificio para todos ustedes y les ha quitado su vida durante semanas. Y sé que hablo por todos los que estamos asociados con el caso y quiero agradecerles por su servicio en este asunto”, puntualizó Azcarate.

Cabe recordar que la batalla legal empezó en 2019. Johnny Depp demandó a su ex esposa Amber Heard tras escribir una columna en The Washington Post en 2018, donde se describía como “figura pública que representa el abuso doméstico”. “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, se titulaba el artículo.

En la demanda, interpuesta en el Estado de Virginia, Depp niega haber golpeado a su esposa y reclama 50 millones de dólares por daños y perjuicios. “La insinuación del artículo de opinión de que el Sr. Depp es un maltratador doméstico es categórica y comprobadamente falsa. El Sr. Depp nunca ha abusado de la Sra. Heard”, se lee en la demanda.