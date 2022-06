Luego de casi dos meses de audiencias, este miércoles 1 de junio se llegó a un veredicto en el doble juicio que enfrenta tanto a Johnny Depp contra su exesposa, Amber Heard. El tribunalo de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), se convirtió en el edificio más visto del mundo, donde uno a uno desfilaron los testigos del caso, así como especialistas. Sea cual sea la decisión del jurado, significaría mucho más que una victoria para cualquiera de las partes.

La audiencia en vivo

La lectura del veredicto del jurado se dará a las 2:00 p.m., hora GMT-5, y se espera la presencia de la actriz Amber Heard, demandada. El demandante, Johnny Depp, indicó por medio de un comunicado que no estará en la corte debido a compromisos previos que lo mantienen alejado del país. Él está en el Reino Unido.

Como se sabe, Johnny Depp demandó por difamación a su exesposa Amber Heard, esto por haber escrito una columna de opinión en el diario estadounidense The Washington Post donde se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Ella no mencionó al actor, pero aun así este se dio por aludido. Él exige un pago de US$ 50 millones en compensación por lo que considera daños a su carrera en Hollywood.

Amber Heard, por su parte, pidió que la denuncia sea desestimada. No obstante, la jueza a cargo del caso no lo hizo así. En respuesta, Heard efectuó una contrademanda a Depp debido a las declaraciones del abogado Adam Waldman, quien calificó de “engaño” las declaraciones de la actriz sobre el presunto maltrato.

A lo largo de seis semanas, Depp y Heard sustentaron su caso y respondieron los interrogatorios de la parte contraria. Habló desde la hermana del actor hasta el médico que lo atendió cuando, aseguró, su entonces esposa le cortó el dedo con una botella; en un altercado que ambos tuvieron en Australia en 2015. Heard, por su parte, ha presentado evidencia de las agresiones físicas que, indica, le hizo Depp; además de ratificarse en haber sido violentada sexualmente.

La línea de tiempo del caso