Tomaron una decisión. Este miércoles, el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia) dió a conocer el veredicto del jurado en el juicio de difamación entre los actores Johnny Depp (58) y Amber Heard (36) y el ganador fue el protagonista de la saga “Los Piratas del Caribe”.

La jueza Penney Azcarate citó a las partes para las 3 p.m. (hora del Este), lo que se traduce a las 2 p.m. en Perú. Tras el inicio de la sesión, especificó que “no tolerará arrebatos” dentro del recinto. Momentos después, Azcarate llamó a los abogados de ambos actores y les precisó que no podía continuar con la sesión porque debían resolver un asunto primero. Este involucraba al jurado, quienes no habían señalado el monto de indemnización por daños.

Esta situación daba a entender que sí habría un ganador en el juicio; por ende, todos los medios locales estuvieron atentos para conocer cuál de los actores sería el beneficiado, tras seis semanas de debate en el tribunal.

Luego de largos minutos, alrededor de las 3:20 p.m. (hora del Este), la sesión se retomó y la jueza empezó con la lectura del veredicto. El jurado especificó, punto por punto, que todas las acusaciones del actor contra su exesposa eran ciertas.

Mientras que, en la contrademanda impuesta por Heard, los siete miembros del jurado resolvieron que solo algunas de las acusaciones eran ciertas. La actriz sí estuvo presente en la sesión y, durante la lectura, se mantuvo con la mirada hacia el piso y el rostro desencajado.

Amber Heard durante la lectura del veredicto en el juicio ante Johnny Depp. (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Dentro de su veredicto, el jurado confirmó que Depp logró probar todos los elementos de difamación interpuestos en la demanda contra su ex esposa. Asimismo, precisaron que –desde su análisis- el testimonio de Heard era falso y tenía contenido difamatorio contra el actor. Asimismo, indicaron que las afirmaciones difamatorias fueron intencionales por parte de Heard y actuó con malicia. Por su parte, en la contrademanda interpuesta por Amber Heard, el jurado determinó que no todas las afirmaciones fueron verificadas.

Tras finalizar la lectura, el equipo de abogados de Johnny Depp celebró con efusivos abrazos. El actor no estuvo presente alegando tener compromisos fuera del país; él se encuentra en el Reino Unido actualmente.

El resultado

Mediante decisión unánime, el jurado convocado por el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia) otorgó a Johnny Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Sin embargo, debido a la ley del Estado, la jueza redujo los daños punitivos a solo US$ 350.000. En total, Heard debe pagarle a Depp US$ 8 millones 350 mil dólares.

Por otro lado, el jurado otorgó a la actriz US$ 2 millones por daños compensatorios, que deben ser pagados por su exesposo. Al final, el ganador es el protagonista de “Los Piratas del Caribe”.

Las reacciones de ambas partes

Una vez terminada la sesión en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, ambos actores emitieron sus respectivos comunicados a través de redes sociales. Por su parte, Johnny Depp celebró la decisión del jurado y aseguró que le “devolvió la vida”.

“Se formularon alegaciones falsas, muy graves y criminales en mí a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de odiosos contenidos, aunque nunca se presentaron cargos en mi contra. Tenía ya ha dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida”, precisó en el extenso comunicado.

Prosiguió aclarando que es una persona “verdaderamente humilde. Mi decisión de proseguir con este caso, conociendo muy bien la altura de los obstáculos legales que estaría enfrentando y el inevitable espectáculo mundial en la vida, sólo se hizo después de pensarlo mucho (…) Lo mejor que está por venir y finalmente ha llegado un nuevo capítulo. La verdad nunca perece”.

En tanto, Amber Heard también publicó sus comentarios en su perfil de Instagram. “La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Me rompe el corazón que la montaña de evidencia no fue suficiente para hacerle frente a un poder desproporcionado, influencia y poder de mi exmarido”, se lee en el post.

Asimismo, la estrella de “Aquaman 2″ agregó que “estoy incluso más decepcionada con lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un paso atrás. Retrocede el reloj a un momento en que la mujer que habló y denunció podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

El historial del caso

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard empezó en 2019. El actor demandó a su ex esposa por escribir una columna en The Washington Post en 2018, donde se describía como “figura pública que representa el abuso doméstico”. “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, se titulaba el artículo.

En la demanda, interpuesta en el Estado de Virginia, Depp niega haber golpeado a su esposa y reclama 50 millones de dólares por daños y perjuicios. “La insinuación del artículo de opinión de que el Sr. Depp es un maltratador doméstico es categórica y comprobadamente falsa. El Sr. Depp nunca ha abusado de la Sra. Heard”, se lee en la demanda.

Sin embargo, Heard realizó una contrademanda por 100 millones de dólares debido a las declaraciones del abogado Adam Waldman, quien calificó de “engaño” las declaraciones de la actriz sobre el presunto maltrato.