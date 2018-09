Judi Dench defiende a Kevin Spacey y lo considera "un actor extraordinario"

La actriz británica Judi Dench criticó la decisión de sacar el año pasado a Kevin Spacey de una película de Hollywood ya terminada, después de que el dos veces ganador del Oscar fuera acusado de acoso sexual.

Los creadores de "All the Money in the World" decidieron volver a grabar las escenas de Spacey con el actor Christopher Plummer, que interpreta al difunto magnate petrolero estadounidense Jean Paul Getty en el drama sobre el secuestro de su nieto en 1973.

"No puedo aprobar de ninguna manera, sea lo que sea que haya hecho, que empiecen a sacarlo de las películas", dijo Dench, de 83 años, en una rueda de prensa el martes en el Festival de Cine de San Sebastián al ser consultada sobre Spacey.

"¿Vamos a volver atrás en la historia y a cualquiera que se haya comportado mal de alguna manera, o haya roto la ley, o haya cometido algún tipo de ofensa, se lo va a sacar?", agregó.

El personaje de Spacey también fue eliminado de la serie de televisión estadounidense "House of Cards" luego que más de 30 hombres lo acusaron de haber sido abordados sexualmente por él.

Dench describió a Spacey como "un buen amigo" y "un apoyo incalculable" cuando trabajaron juntos en "The Shipping News" de 2001, tras la muerte del marido de la actriz.

"No conozco ninguna de las condiciones de esto, pero pienso que, aún así, es y fue un actor extraordinario. No puedo imaginar qué está haciendo ahora", dijo Dench.

Spacey quedó en medio de una controversia en 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intentar seducirlo en 1986, cuando tenía 14 años. Spacey se disculpó por cualquier comportamiento inapropiado y desde entonces se ha mantenido lejos de la vida pública.

Fiscales de Los Ángeles anunciaron este mes que no presentarán cargos contra Spacey en un caso que involucra una acusación de 1992, citando el estatuto de limitaciones de California.

Un segundo caso está bajo revisión de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles.

Spacey, de 59 años, ganó un premio de la Academia como mejor actor de reparto por "The Usual Suspects" de 1995 y otro como mejor actor protagónico por "American Beauty", de 1999. También ganó un Globo de Oro en 2015 por su trabajo en "House of Cards".

Dench ganó un Oscar como mejor actriz de reparto por su retrato de la reina Isabel I en "Shakespeare in Love", de 1998, y ha sido nominada a premios de la Academia en otras seis oportunidades. En el Festival de San Sebastián, la actriz recibió un premio a su trayectoria.



(Fuente: Reuters)