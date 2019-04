Justin Bieber busca la paz en la meditación y lo comparte en Instagram

Justin Bieber subió una fotografía en su cuenta de Instagram donde busca la paz interior a través de la meditación. "Zen", escribió el canadiense de 25 años.

En la imagen aparece Justin Bieber sentado de espalda y mirando al mar. La publicación recibió más de dos millones de likes por parte de todos sus fanáticos en Instagram.

"Te amamos", "Sorprendente", "Muchos ánimos", "Muy bonita imagen", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Justin Bieber.

Como se recuerda, fue hace unos meses que el cantante pidió a todos sus seguidores que oren por él. "Rezad por mí. Estoy luchando mucho", escribió Justin Bieber en Instagram. El ídolo juvenil también indicó que se sentía "muy desconectado y raro".

"Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara", escribió Bieber en aquella oportunidad.