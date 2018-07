Justin Bieber dijo que casarse es lo siguiente en su agenda

Hace unos días, Justin Bieber sacó la canción "No Brainer" en colaboración con DJ Khaled, Quavo y Chance the Rapper, y ya está listo para nuevos retos. No necesariamente con la música.

Cuando un paparazzi vio a Justin Bieber y le preguntó qué sería lo siguiente que haría, la estrella estadounidense respondió con franqueza: "Casarme".



"¿Quién es la afortunada?" preguntó el hombre detrás de la cámara, reveló el medio estadounidense Billboard.



El cantante sonrió y señaló a su prometida, la modelo y bailarina Hailey Baldwin, quien estaba a su lado. Luego, la tomó de la mano y continuaron su camino.



A inicios de este mes comenzaron los rumores del noviazgo, y a los días, fue el mismo Justin Bieber quien confirmó la noticia compartiendo un texto en Facebook.

"Escucha claro y simple Hailey, ¡estoy taaaaan enamorado de todo sobre ti! Tan comprometido a pasar mi vida llegando a conocer cada parte de ti, amándote paciente y amablemente", inicia el texto.



"Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo a Jesús a través del Espíritu Santo guiarnos en todo lo que hacemos y cada decisión que tomamos", continúa.



Medios especializados han afirmado que Justin Bieber y Hailey Baldwin estarían planeando una boda íntima a la que asistan solo familiares y amigos.