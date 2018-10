Justin Bieber compraría la mansión que dejó Demi Lovato tras sobredosis

Justin Bieber y Hailey Baldwin estarían buscando una propiedad en Los Ángeles para iniciar su nueva vida de casados, y uno de los potenciales hogares de la pareja sería la mansión de Hollywood Hills que dejó Demi Lovato tras sufrir una sobredosis en julio.

El miércoles 17 de octubre, los flamantes novios fueron vistos saliendo de la mansión de 5,546 pies cuadrados que la intérprete de "Sorry Not Sorry" puso en el mercado hace más de un mes.

Según "People", Justin Bieber y Hailey Baldwin contrajeron matrimonio en secreto en un juzgado de Nueva York. Hasta el momento, ninguno de ellos ha confirmado esta versión públicamente.

📹| Hailey Baldwin y Justin Bieber en Los Ángeles, California



(Octubre 17) pic.twitter.com/zprDRR1OWR — Hailey Baldwin MX (@HaileyMxBaldwin) 18 de octubre de 2018

Demi Lovato compró su mansión de Los Ángeles en el 2016. La estrella pop pedía $ 9.45 millones por ella, aunque actualmente la estaría ofreciendo a $8.95 millones, debido a que quiere deshacerse lo más pronto posible de ella y los malos recuerdos que le trae.