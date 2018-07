Justin Bieber: Hailey Baldwin ya habría elegido las damas de honor

El inesperado compromiso entre Hailey Baldwin y Justin Bieber aún es difícil para asimilar para algunos familiares y amigos de la pareja, sin embargo, para la novia es momento de empezar a planear. Según su tía Kim Basinger, Baldwin ya tiene algunos detalles de la boda planificados.

Kim Basinger, quién es esposa del tío de la modelo Alec Baldwin, comentó sobre los preparativos de la boda de Bieber-Baldwin durante un evento de "Last Chance for Animals" en Los Ángeles, California. "Será divertido", le dijo al medio estadounidense Us Weekly . "Alaia e Irlanda, estarán en la boda".



Alaia es la hermana de Baldwin, de 25 años, e Irlanda es su prima y la hija de Basinger, de 22 años, con Alec Baldwin.

"¡Así que créanme, es genial! Creo que es dulce. Es algo muy dulce", agregó la actriz estadounidense.



Cuando se confirmó la noticia del compromiso de Baldwin, tanto Irlanda como Alaia compartieron dulces publicaciones en Instagram felicitándola a ella y a Justin Bieber.

"Habrá una chica menos solitaria... y solo queda una chica solitaria. Mi otro pollito pronto va a ser una hermosa novia. Felicidades a ustedes dos", escribió Irlanda junto a una foto del pasado.

Alaia, que acababa de casarse en setiembre, también compartió una foto con la modelo. "De una novia a la siguiente... ¡Felicitaciones a mi hermanita en este emocionante próximo capítulo! Te amo, y les deseo lo mejor a ambos ¡No puedo esperar para celebrar con ustedes!", escribió en Instagram.

Baldwin fue la dama de honor en la boda de Alaia y Andrew Aronow en setiembre del año pasado.



A historical moment .....#mom #yourewelcome Una publicación compartida de Alaia Baldwin Aronow (@alaiabaldwin) el 15 Sep, 2017 a las 4:14 PDT