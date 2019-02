Justin Bieber y Hailey Baldwin revelan a revista Vogue detalles de su vida en pareja

Justin Bieber y Hailey Baldwin revelaron, en una extensa entrevista a Vogue USA, detalles de su vida como pareja, del próximo primer aniversario de casados y de los vicios que el cantante decidió dejar atrás.

Decidido a cultivar su etapa espiritual, Bieber reveló a Vogue pasajes nada gratos de su vida como la convivencia con sus padres, sus excesos con las drogas y el sexo y la depresión que sintió durante su última gira.

"Me deprimí mucho en la gira (Purpose). No he hablado de esto, y todavía estoy procesando muchas cosas que no he contado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo", recuerda el cantante quien según devela la publicación, poco tiempo antes de la entrevista este acababa de regresar de un retiro intensivo de terapia de grupo.

"Te sientas en una colchoneta, pones una almohada y le das una paliza a tu pasado. Superé el hecho de que mi madre estuvo deprimida gran parte de mi vida y mi padre tiene problemas de ira. Cosas que pasaron y con las que estoy enfadado", cuenta el cantante.

Cabe destacar que Hailey también es parte de este retiro.

Sobre cómo se conocieron Hailey y Justin, ella reveló que fue durante el programa de televisión Today en 2009. Tras entablar una tibia amistad, esta realmente logró desarrollarse años después, cuando la modelo comenzó a asistir a los servicios en Hillsong, una iglesia pentecostal fundada en Australia en 1983 a la que ambos pertenecen.

"Un día, Justin entró en Hillsong y me dijo: 'Oye, te hiciste mayor'. Yo dije: 'Sí, ¿qué pasa?' Con el tiempo, se convirtió en mi mejor amigo, pero no estábamos saliendo (como pareja)", reveló.



El vínculo no se rompió entre el cantante y la modelo y tras una salida fallida hace tres años, con discusión de por medio, recién en junio de 2018 se encontraron para no dejarse ir.

Sucedió en una conferencia en Miami organizada por Rich Wilkerson Jr., el pastor de la Iglesia Vous, quien fue el encargado de oficiar el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West.

"El denominador común, es siempre iglesia. Para entonces ya habíamos pasado el drama. Solo le di un abrazo. Al final de la conferencia, él estaba como, "No vamos a ser amigos". Yo estaba como, "¿No lo somos?". En un mes, él le dio un enorme anillo de diamantes en forma de óvalo.

Calificado como una persona emocionalmente inestable, Bieber dijo haber encontrado en Hailey a la persona que necesita.

"Soy el emocionalmente inestable", dice Justin. "Lucho por encontrar la paz. Siento que me importa mucho y quiero que la gente me quiera. Hailey es muy lógica y estructurada, lo que necesito. Siempre quise la seguridad: cuando era niño mi padre se iba a veces. Con el estilo de vida que vivo, todo es muy incierto. Necesito algo que sea seguro".

El intérprete de "Sorry", reveló también que cuando se reencontró con Hailey, él se había autoimpuesto el celibato por más de un año, por "un problema con el sexo", uno de sus tantos vicios.

"Es como que estoy tratando de protegerme del dolor. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien. Porque carecen de autoestima. Las mujeres hacen eso, y los chicos hacen eso. Quería dedicarme a Dios de esa manera porque realmente sentía que era lo mejor para mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey".