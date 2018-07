El cantante canadiense Justin Bieber respondió -enardecido- a un periodista que le preguntó sobre un supuesto embarazo de su pareja, la modelo Hailey Baldwin.

El intérprete de temas como "Sorry" y "‘Baby", quien al principio evitó hablar con la prensa, al ser consultado sobre si Hailey está esperando un hijo, se dirigió al periodista para responder a su interrogante.

“¿Hailey está embarazada? Has dicho que ustedes son familia, entonces todos pensaban que ella podría estar embarazada", preguntó el hombre de prensa.

"¿Cuál es tu problema, hermano? Pareces demasiado normal para estar haciendo este trabajo. No entiendo por qué tienes que tratar de conseguir un aumento, ¿sabes lo que estoy diciendo?”, dijo Justin Bieber.

Cuando el paparazzi intenta defender sus acciones, Justin interrumpe diciendo "No, no, sabes lo que estás haciendo", y luego le pide que apague la cámara.

Cabe recordar que la pareja anunció su compromiso a través de su cuenta de Instagram luego de un mes de anunciar el inicio de su relación.

A través de Instagram, el intérprete de "Company" reconoció que está muy enamorado de Hailey y que desea pasar el resto de su vida a su lado.

"Escucha claro y simple Hailey, ¡estoy taaaaan enamorado de todo sobre ti! Tan comprometido a pasar mi vida llegando a conocer cada parte de ti, amándote paciente y amablemente”, inicia el texto.

Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo a Jesús a través del Espíritu Santo guiarnos en todo lo que hacemos y cada decisión que tomamos”, continúa el documento.

"Me haces mucho mejor y nos complementamos el uno al otro tan bien. No puedo esperar por la mejor temporada de mi vida. Es gracioso porque ahora contigo todo parece hacer sentido. La cosa que más me emociona es que mi pequeño hermano y hermana puedan ver otro matrimonio estable y buscar lo mismo”, destaca.

Finalmente, Justin Bieber señala que su compromiso con Hailey se concretó el siete de julio.