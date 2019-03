Justin Bieber pide a fanáticos de Instagram que oren por él para salir de la depresión El intérprete de "Sorry" y "Never Say Never" viene pasando por el peor momento de su vida. Justin Bieber habló fuerte y claro sobre su depresión en Instagram.

Justin Bieber pide a sus fanáticos que oren por él. (Foto: Instagram)