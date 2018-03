Justin Theroux rompe su silencio sobre separación de Jennifer Aniston

Justin Theroux habló por primera vez sobre el fin de su relación amorosa con la actriz Jennifer Aniston. Aseguró que no le incomodan los rumores que surgieron en torno a la separación.

En entrevista con la revista francesa Mastermind, el actor de "The Leftovers" restó importancia a las especulaciones que aseguran que su relación con Aniston culminó por los celos que tenía de Brad Pitt.

“En ese sentido, nada de eso me quita el sueño. Ha dejado de importarme lo que otra gente piensa sobre mí. Y eso también se ha minimizado con los años”, aseguró Theroux, quien se separó de Aniston el pasado 15 de febrero.

Theroux evitó profundizar en el tema y aclaró que siempre ha sido muy reservado sobre su vida íntima. Dijo, además, que tras separarse de Aniston, invierte su tiempo trabajando.

“Me mantengo trabajando, que es la única cosa que puedo hacer. Así que, cuando alguien que no conozco viene y me hace una pregunta personal le digo: "No sé de qué hablas”, subrayó.