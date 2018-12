Katie Holmes cumple 40 años: ¿qué hace ahora la estrella de "Dawson's Creek"?

Un 18 de diciembre de 1978 nació Katie Holmes. La actriz estadounidense cumple hoy 40 años, abocada a su vida personal, alejada de los escándalos, y trabajando paralelamente en su carrera artística.

Holmes, recordada por su papel de Joey Potter en la serie juvenil de los noventa “Dawson's Creek”, ha reinventado su vida desde su divorcio con Tom Cruise en 2012.

El sueño de casarse con el actor, que tenía de adolescente, acabó abruptamente en medio de rumores en los que la actriz era víctima de las presiones de la Cienciología, secta a la que pertenece su ex esposo.

Tras su participación en "Batman Begins", Holmes no volvió a ser dirigida por Christopher Nolan. Se dice que el realizador la quería de vuelta en su trilogía de Batman, pero por sugerencia de Cruise la actriz no pudo volver.

El trabajo cinematográfico de Katie Holmes no ha vuelto a tener el brillo que tuvo cuando protagonizaba la serie "Dawson's Creek". A comparación de las otras ex de Cruise, como Nicole Kidman o Penélope Cruz, Holmes hizo películas olvidables para la crítica y el público, como "Mad Money" y "Jack y Jill".

Intentó suerte en la televisión, con la serie de "The Kennedys", donde fue aplaudida por su papel de la ex primera dama Jackie Kennedy, y en Broadway en 2009, en la obra de Arthur Miller, "All my sons".

Tras su sonado divorcio, puso todas sus prioridades en su hija Suri, fruto de su relación con Cruise. La actriz se mudó con su hija a Nueva York, y ella ha seguido con su participación en el teatro, llevando una vida bastante común para una estrella de su talla.

Hasta hace poco, su romance con Jamie Foxx era un rumor fuerte, pues nunca se habían mostrado juntos en público. Sin embargo, eso ha cambiado, y los actores ya asisten a alfombras rojas y eventos como pareja. La prensa rosa asegura que tienen cerca de seis años de relación.

Y mientras su vida personal la mantiene en total reserva, Holmes se prepara para estrenar su protagónico en años: "The Secret", cinta basada en el 'best seller' de Rhonda Byrne que se estrenará en 2019.