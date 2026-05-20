Jacob Elordi y Kendall Jenner volvieron a ser vinculados sentimentalmente luego de ser captados juntos en distintas salidas durante los últimos días, entre ellas una visita a una playa privada en Hawái y una cena en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Imágenes difundidas por los portales TMZ y Deuxmoi muestran a las cuatro celebridades dentro de una camioneta oscura conducida por el actor de Euphoria y la próxima película Frankenstein. En las fotografías también aparece la fotógrafa Renell Medrano.

Según las imágenes difundidas, los ocupantes del vehículo intentaron cubrirse parcialmente el rostro mientras eran fotografiados por paparazis durante la salida nocturna en Los Ángeles.

TMZ también compartió fotografías donde Kendall Jenner y Jacob Elordi aparecen juntos en una playa privada de Hawái durante el último fin de semana. En las imágenes, ambos conversan mientras permanecen sentados frente al mar.

De acuerdo con la revista Hola!, el presunto romance habría comenzado a inicios de marzo durante una fiesta organizada por Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar realizada en el teatro Dolby.

Semanas después, ambos fueron vistos juntos en el concierto que ofreció Justin Bieber durante el festival Coachella, donde —según medios especializados— habrían mostrado una actitud cercana.

“Sus planes no han parado y, lejos de querer ocultar sus sentimientos, parece que, cada vez, están dispuestos a romper la discreción que caracteriza a ambos” , señaló el medio español.

Por otro lado, el diario británico Daily Mail citó a una fuente cercana que aseguró que Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron a frecuentarse desde febrero, luego de coincidir en distintas actividades en Los Ángeles.

Según dicha versión, Kylie Jenner habría intervenido para promover encuentros entre su hermana y el actor australiano.

“Kylie coincidió en varias ocasiones con Jacob durante la temporada de premios de Timothée (…) y pensó que sería bueno para su hermana” , indicó la fuente citada por el medio.

Hasta el momento, ni Kendall Jenner ni Jacob Elordi se han pronunciado públicamente sobre los rumores de una posible relación sentimental.

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