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Jacob Elordi y Kendall Jenner avivan rumores de romance tras ser vistos juntos en Hawái. (Foto: Instagram)
Jacob Elordi y Kendall Jenner avivan rumores de romance tras ser vistos juntos en Hawái. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Jacob Elordi y Kendall Jenner volvieron a ser vinculados sentimentalmente luego de ser captados juntos en distintas salidas durante los últimos días, entre ellas una visita a una playa privada en Hawái y una cena en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

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