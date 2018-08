Kevin Spacey: investigan al actor en Los Ángeles por nuevo caso de agresión sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey está siendo investigado en Los Ángeles (EE.UU.) por un nuevo caso de presunta agresión sexual, informó hoy el diario Los Angeles Times.

Una portavoz del departamento del aguacil del condado de Los Ángeles detalló que la supuesta agresión tuvo lugar en octubre de 2016 en Malibú, una ciudad situada unos 50 kilómetros al oeste del centro de Los Ángeles.

Las autoridades ya estaban investigando al actor por otro incidente similar que presuntamente ocurrió en octubre de 1992 en West Hollywood.

Los Angeles Times apuntó, no obstante, que aunque fuera cierta esa acusación contra Spacey los delitos habrían prescrito.

Al margen de Los Ángeles, el actor está siendo investigado por al menos seis casos más de agresión sexual en el Reino Unido.



Ganador de dos Oscar por "The Usual Suspects" (1995) y "American Beauty" (1999) y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó tras las numerosas acusaciones de agresión sexual conocidas en su contra.

Como consecuencia de estas revelaciones, "House of Cards" despidió a Spacey, que era uno de los protagonistas en esta serie, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película "All the Money in the World" (2017) y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como sustituto.



(Fuente: EFE)