Los incendios forestales en California, han dejado ya más de 40 muertos, unos 200 desaparecidos, cientos de casas calcinadas y más de 45,000 hectáreas de terreno en Hidden Hills, Malibú, Calabasas y Thousand Oaks han sido arrasadas por las llamas.

El siniestro afectó a varias estrellas de Hollywood, tales como el actor Gerard Butler, la cantante Miley Cyrus, la estrella de televisión Caitlyn Jenner, el músico Neil Young, entre otros.

Una de las famosas que también se vio afectada fue Kim Kardashian quien, a través de su cuenta de Instagram, contó que había tenido que evacuar su mansión por orden de las autoridades debido a la proximidad del fuego y el peligro que esto significaba.

Es así que Kim Kardashian no podía quedarse de brazos cruzados y junto a su esposo, el rapero Kanye West, decidieron contratar un equipo privado de bomberos para poder salvar su lujosa propiedad, valorizada en unos US$60 millones, y también la de sus vecinos.

Así lo informó la web de TMZ, que detalló además que la brigada de hombres de rojo contaba con máquinas excavadoras que ayudaron a crear una barrera para que el fuego no se expandiera por la zona, logrando que su propiedad quedara intacta.

El último domingo, durante los People´s Choice Awards, donde su programa "Keeping Up With the Kardashians" ganó el premio a Mejor Reality Show, Kim Kardashian y sus famosas hermanas expresaron su solidaridad con los afectados.

"Ha sido una semana realmente difícil para nosotros y nuestros vecinos", indicó Kim Kardashian. "Nuestros corazones están rotos por los horrorosos tiroteos y por aquellos que han perdido a sus seres queridos y sus hogares, al igual que por los que hemos sido evacuados por los devastadores incendios", añadió.