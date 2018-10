Kim Kardashian y Ruby Rose entre las celebridades más "peligrosas" de Internet

La actriz Ruby Rose y la socialité Kim Kardashian aparecen en la lista de las celebridades más "peligrosas" de Internet de EE.UU. y Reino Unido, respectivamente, según la lista publicada anualmente por la firma de ciberseguridad McAfee.

Rose, quien actúa en la serie de Netflix "Orange Is the New Black", lidera la lista estadounidense conformada también por otras personalidades como la estrella de reality, Kristin Cavallari (puesto 2), la actriz Marion Cotillard (puesto 3), la original "Wonder Woman" Lynda Carter (puesto 4), la actriz Rose Byrne (No. 5), la protagonista de "Will and Grace", Debra Messing (puesto 6), la estrella de reality Kourtney Kardashian (puesto 7), la actriz Amber Heard (puesto 8), la presentadora de televisión matutina Kelly Ripa (puesto 9) y el actor Brad William Henke (puesto 10). El año pasado, en EE.UU., Avril Lavigne fue coronada la más peligrosa de la red.

En Reino Unido, la lista la encabeza Kim Kardashian, seguida por Naomi Campbell y Kourtney Kardashian, nuevamente.

McAfee dice que los cibercriminales son conocidos por usar los nombres de celebridades populares para que los internautas hagan clic en enlaces de sitios infectados.

En esas páginas web instalan 'malware' (software malicioso) o roban datos personales y contraseñas.

McAfee exhorta a los usuarios de Internet a que consideren los riesgos asociados con la búsqueda de contenido descargable y siempre apliquen soluciones de seguridad actualizadas.