Kim Kardashian critica a su hermana Kourtney

Kim Kardashian no perdona a Kourtney Kardashian y le dice que debería de cambiar para "no quedarse en el tiempo". La popular socialité sacó su artillería más pesada para brindar su opinión sobre el estilo de vestir de sus hermanas.



Un nuevo episodio de 'Keeping Up With the Kardashians' fue el escenario perfecto para que Kim Kardashian cuestionara la forma de vestir de de su hermana Kourtney Kardashian durante su viaje a Japón.



"No sé ni qué estilo es ese. Siento que estamos atascadas", indica Kim Kardashian. "Simplemente quiero que seas más, como dije, ‘Chica cool'. Es como intentarlo demasiado. Luego, ‘Oh, estamos en Japón, entonces son colores locos. Todo es asiático japonés porque estoy en Asia", indica.



"No tengo más vibras Asia Japón", indicó Kourtney. Sucede que Kim quería que su hermana tuviera un look más de modelo y no de "abuela". "Pareces una m**dita abuela, 100 por ciento", indicó Kim. "No te ves nada especial. No luces como si estuvieras innovando en algo. Y creo que lo tienes en ti, pero es mejor que evoluciones antes de que te quedes en el tiempo".



Pero Kim Kardashian usó fuertes palabras para con sus hermanas durante su presentación en Tokio. "Tengo que ser honesta con ustedes, chicas. Lucen como unos malditas payasas", indicó. "No estoy bromeando. Esto no es algo turístico, un Halloween en que nos vestimos con una maldita geisha japonesa. A menos que estemos en una casa de geishas".



La discusión llegó a su final cuando Kim Kardashian confesó ante las cámaras que se sentía muy presionada por el viaje y todos los compromisos que tendrían.