Tras publicar divertidas fotografías de sus hijos en Instagram, la empresaria Kim Kardashian acaba sorprender con una sesión de fotos en la comodidad de su hogar.

Kim Kardashian publicó una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram que llamaron la atención de todos sus seguidores en las redes sociales.

En las postales se puede apreciar a Kim Kardashian con un vestido color beige, zapatos de tacón y lentes de sol. Todo indica que la empresaria se está alistando para salir con sus pequeños hijos.

La publicación de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” cuenta con más de un millón de ‘likes’ por parte de todos sus fanáticos en Instagram.

“Luces espectacular”, “La más bella del mundo”, “Simplemente sensacional”, "Es un vestido muy bonito”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Como se recuerda, Kim Kardashian es una de las figuras más importantes de la farándula estadounidense en la actualidad. Cada publicación que la socialité realiza siempre es muy comentada y tiene miles de ‘corazoncitos’.