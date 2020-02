Kim Kardashian usó su cuenta de Instagram para saludar a su fallecido padre. La empresaria multimillonaria indicó que “lo extraña” y le gustaría volver a verlo.

“¡Feliz cumpleaños papá! Te extraño más allá de la comprensión. ¡Ojalá estuvieras aquí para verlo todo!", escribió Kim Kardashian para recordar a Robert Kardashian.

La publicación de la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” cuenta con más de 600 mil ‘likes’ y varios comentarios en apoyo a Kim.

Por su parte, Kloé y Kourtney Kardashian también publicaron fotografías de su infancia junto a su padre. “Feliz cumpleaños a mi papi", escribieron las celebridades estadounidenses.

Como se recuerda, Robert Kardashian fue un abogado que se hizo conocido por ser parte de los abogados que defendió a O. J. Simpson en el juicio mediático donde el exdeportista fue acusado de dos homicidios en el 1995.

El padre de Kim Kardashian perdió la vida el 30 de setiembre de 2003, debido a un cáncer de esófago. Tenía 59 años al momento de su muerte.