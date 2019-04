Kris Jenner cuenta sus secretos para tener éxito en el mundo de los negocios

Kourtney Kardashian, hija mayor de Kris Jenner y que trabajó como su asistente, la entrevistó para el portal Poosh sobre los secretos de su éxito en los negocios.

“Me levanto a las 4:30 o a las 5 de la mañana, me tomo un café, leo mis correos muy rápido, me subo a la cinta, veo las noticias y me pongo al corriente de lo que está pasando en el mundo”, cuenta Kris Jenner.

La empresaria manifestó que termina de ver las noticias y ya se siente “mentalmente, emocionalmente y físicamente preparada” para enfrentar el día.

Kris Jenner también reveló que hace ejercicios durante 45 minutos al día y que eso le hace mucho bien. “Creo que a los seres humanos les gusta tener una rutina”, manifiesta.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner también indicó que la "química" es muy importante para contratar personas. “Contratas a alguien en el que tienes una gran confianza y con el que crees que conectarás, y a veces no es así. Puede ocurrir que no haya química o simplemente que su perfil no encaje con lo que necesites”, explica Kris Jenner.

La cabeza de familia también indica que una persona debe de hacer lo que realmente le apasiona y que "solo así podrán salir bien las cosas".

Kris Jenner también indica que termina sus días de manera relajada, tomando vodka en su mansión de Calabasas, California.