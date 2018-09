La empresaria, diseñadora y modelo de tan solo 21 años, Kylie Jenner, alcanzó su popularidad a nivel mundial gracias a su participación en el reality show de su familia "Keeping Up with the Kardashians". Y hace algunas horas, la reina del maquillaje, hizo publica su confesión acerca del bullying que sufrió desde pequeña.

Kylie Jenner utiliza sus cuentas personales de Snapchat, Instagram, Twitter y demás, para publicar algunas cosas de su vida personal; además de sus nuevos productos de maquillaje. Ahora último quiso compartir algo más personal, por lo que en un sincero y emotivo video publicado en una de sus redes sociales, habló sobre ser intimidada "por todo el mundo" cuando tan solo era una adolescente.

Se sintió asustada por el interés mediático hacia ella desde muy pequeña. La empresaria de 21 años contó cómo fue crecer como la hermana más pequeña del clan Kardashian.

En el video, se muestran pequeños cortos donde se le ve siendo perseguida por paparazzis, fotografiada en alfombras rojas e incluso llorando. Esta publicación de Snapchat es un intento de ayuda e inspiración para todos los que están sufriendo lo mismo o algo parecido. "No están solos", dice Jenner.

"La mitad de ustedes piensan que soy rara. Y la otra mitad piensan que soy graciosa. Pero he sido intimidada desde que tengo 9. Parece que a veces fuera por parte de todo el mundo. Y creo que he hecho un gran trabajo al manejar todo esto. Pero hay agresores en todas partes. Así que utilizo Snapchat para decirles que la única opinión que importa es la de uno mismo, nunca cambies", dice en el video.

Jenner finaliza diciendo que no pretende hacerse la víctima sino que es una forma de ayuda para todos los que alguna vez han sufrido de bullying.



Su hermana mayor, la modelo Kendall Jenner, compartió el video en sus cuentas de Twitter e Instagram.