Kylie Jenner revela cómo se convirtió en una de las empresarias más adineradas | FOTOS

Kylie Jenner, hermana menor de Kim Kardashian, vuelve a acaparar la atención de sus seguidores tras declarar para la revista Paper sobre cómo logró convertirse en una de las mujeres más adineradas de Estados Unidos en el 2018.

La joven de 21 años sostuvo que desde los 15 años sus padres, Kris y Caitlyn Jenner, le indicaron que “necesitaba ganar su propio dinero”. Desde esa edad, Jenner empezó a ahorrar.

"Mis padres me dijeron que necesitaba ganar mi propio dinero, es hora de aprender a ahorrar y gastar tu propio dinero", indicó para Paper.

Kylie Jenner sostuvo que durante esos años su madre Kriss no le financió su estilo de vida, a pesar de que vivía con ella.

"Tenía un refrigerador lleno de comida y todos los lujos que acompañan [vivir con] mamá, pero a menos que fuera un regalo, si quería un nuevo bolso de Chanel, Kylie era la que la pagaba", se lee en el portal.

A los 18 años, Jenner se compró una mansión Calabasas de $ 2.7 millones, según detalló el portal.

Tras crear su compañía de maquillaje, Kylie Cosmetics, Jenner, señaló para Paper que ella siguió su instinto empresarial y creó su empresa. Su estrategia fue ponerse en el lugar del cliente y que era lo que este requería al comprar un producto de maquillaje.

"Yo solo sabía por mí mismo como cliente, por ejemplo, ‘¿por qué estoy comprando un delineador de labios y un lápiz labial diferente?’ Quería que fuera del mismo color, quería que fuera fácil", dijo a la revista.

"Y realmente gasté hasta el último centavo que lo había empezado, ni siquiera sabiendo si tendría éxito", sostuvo la menor de las Kardashian.

Jenner convirtió su idea de lanzar kits de labios en un negocio valorizado en $ 900 millones en el lapso de dos años. Ante esto, la revista Forbes predijo el año pasado que probablemente superaría a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook como el multimillonario más joven.

El medio Forbes informó que Kylie Cosmetics vendió más de US$ 630 millones en maquillaje desde su lanzamiento inicial, que incluyó un estimado de US$ 330 millones solo en 2017.

Forbes, en julio del 2018, estimó que solo la marca de Jenner, de la cual mantiene la propiedad exclusiva, tiene un valor de casi US$ 800 millones.

Muy aparte de Kylie Cosmetics, Jenner ganaba dinero a través de promociones de productos (ha hecho publicaciones patrocinadas para Fit Tea Wraps, la compañía de entrenadores de cintura Waist Gang Society y más), Mantenerse al día con los Kardashians, la línea de ropa Kendall + Kylie y su acuerdo con Puma, según Forbes, medio que estimó que la estrella tiene un valor de US$ 900 millones.

Estas cifras generaron polémica el año pasado. Tras ser cuestionada por estas revelaciones, Jenner sostuvo para Paper que no se define a sí misma por su patrimonio neto.

"No me defino por cuánto tengo. Honestamente, no me despierto ni siquiera pensando en eso", declaró.