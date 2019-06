Lady Gaga reacciona así ante los rumores que la relacionan con Bradley Cooper

Lady Gaga habló de respeto hacia la persona, en medio de rumores que la señalan como la posible causa de la separación de Irina Shayk y Bradley Cooper, pareja que anunció su rompimiento hace unos días luego de cuatro años de relación.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, durante el concierto que Lady Gaga ofreció en Las Vegas.

Cuando Lady Gaga estaba a punto de interpretar "Shallow", tema principal de la banda sonora de la película "A star is born" que canta con Bradley Cooper, la cantante inició un monólogo de más de dos minutos. En este, habló sobre las críticas y prejuicios en que los que se envió envuelta al inicio de su carrera.

"La gente me decía rara... Decía que mi música y yo éramos tan gay y que no iba funcionar y trataron de cambiarme y yo nunca lo hice... Entonces, sea lo que sea con lo que te identifiques, espero que sepas que te respeto..."

Hacia el final del discurso, la cantante agregó luego que uno de los asistentes al show gritara: "Dónde está Bradley?": "Y otra cosa, sean amables. Sean amables o jódanse" "Be kind or fuck you to… (or f**k off)". El video está disponible en redes sociales como Instagram y YouTube.

Las palabras de Lady Gaga, según varios medios estadounidenses tendrían una clara alusión con los rumores que la señalan como la tercera en discordia en la relación entre Irina Shayk y Bradley Cooper.



RUMORES DE UNA SEPARACIÓN

Desde que el actor se involucrara en la película más agridulce para su carrera, "A estar is born", la relación entre Shayk y Cooper no era lo mismo.

La magia y la conexión que se veía entre Bradley Bradley y Lady Gaga hacía saltar las alarmas.

Acallando los rumores que ya venían de los Bafta, Cooper y Shayk aparecían juntos en la gala de los Oscar pero la emoción del momento, hacía que los protagonistas de "A estar is born", vivieran su momento dejando a Irina, en un segundo plano.

Gaga, que este año iba a pasar por el altar, rompía con su prometido y ex manager Christian Carino en el mes de febrero y con ello, los rumores no hacían más que acrecentarse.

Hace unos días, Shayk y Cooper hacían público su rompimiento y según estarían estudiando como separarse de la mejor forma debido a que tienen una hija en común, Lea De Seine.