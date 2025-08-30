Este viernes, el romance entre los actores Liam Neeson y Pamela Anderson ha sido puesto en tela de juicio, ya que, los acusaron de haber fingido su relación para promocionar ‘The Naked Gun’ (“¿Y dónde está el policía?”), cinta que ambos protagonizaron.

Un informe del medio estadounidense TMZ, sugirió que el amor entre Neeson y Anderson, que incluyó demostraciones de afecto en público como besos y abrazos, así como declaraciones románticas, fue planeado por sus equipos de relaciones públicas como una estrategia de marketing.

Durante la alfombra roja de 'The Naked Gun' del 22 de julio, Pamela Anderson le dio un tierno beso a Liam Neeson, confirmando su relación | Foto: AFP / ADRIAN DENNIS

CONOCE MÁS: Una experta analizó el lenguaje corporal de Pamela Anderson y Liam Neeson en la alfombra roja y estas fueron sus conclusiones

Según estas fuentes anónimas, los actores no se vieron durante más de un año después de finalizar el rodaje, en junio de 2024, reuniéndose solo para la gira de prensa, que inició en julio de este año.

De igual forma, aseguraron que las supuestas citas románticas habrían sido reuniones de negocios con sus asistentes presentes, sin ninguna intención romántica.

Sin embargo, otra fuente, citada por el medio Daily Mail, calificó las afirmaciones de TMZ como “ridículas”, asegurando que la conexión entre ambos actores es “genuina” y que no necesitan de trucos publicitarios para ganar notoriedad.

MÁS INFORMACIÓN: La ex cuñada de Liam Neeson reacciona al romance del actor con Pamela Anderson

Cabe recordar que, el actor de ‘Venganza implacable’ declaró para la revista People, en 2024, que “con Pamela, ante todo, estoy locamente enamorado de ella. Es fantástico trabajar con ella. Para ser sincero, no tengo palabras para felicitarla”.

Hasta el momento, ni Pamela Anderson ni Liam Neeson han emitido comentarios sobre la controversia.

A pesar de la polémica, la estrategia de marketing, de ser cierta, ha sido exitosa, ya que ‘The Naked Gun’ ha recaudado más de $89 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de $42 millones, reportó el mismo medio.