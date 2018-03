Lisa Bonet rompió su silencio en torno a su otrora padre de la TV Bill Cosby al decir que no le sorprende que enfrente denuncias de conducta sexual inapropiada y que el comediante "siempre emanó una energía siniestra".

Bonet dijo en una entrevista con la revista Porter de Net-a-Porter que no estaba al tanto de ninguna conducta inapropiada de Cosby en "The Cosby Show" o "A Different World", aunque percibía "oscuridad".

"Simplemente había cierta energía. Y ese tipo de siniestra y oscura energía no se puede ocultar", expresó la actriz.

Cosby enfrenta un nuevo juicio bajo cargos de que drogó y abusó de una mujer en el 2004. Los fiscales lo describen como un depredador en serie.

Bonet y Cosby chocaron debido a la aparición de ella en la película "Angel Heart" (“Corazón satánico”), que tenía una clasificación R (menores de 17 años deben ir acompañados por un padre o representante adulto).

Cuando se le preguntó por la situación actual de Bill Cosby, Lisa Bonet dijo que le deja "todo eso al karma y la justicia".