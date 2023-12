La pelea ocurre en la calle. Una adolescente contra otra, desarmadas. Para ambas, que se agarran de las mechas y revuelcan en el suelo, este podría ser el momento decisivo de sus vidas. Pero entonces aparece un actor de Hollywood, brazos abiertos, listo para detener la violencia. Es Jonathan Majors (34), villano de Marvel, villano de “Creed” y, ahora, villano de la vida real tras la sentencia que confirma su culpabilidad en la agresión física a su expareja, denuncia que pone en tela de juicio la escena relatada al inicio de este texto, grabada semanas antes del veredicto. Que se trate de una maniobra de relaciones públicas está entre lo posible.

Las relaciones públicas, la narrativa del caso, es lo que Majors intentó controlar desde el primer momento en que se revelara la denuncia de violencia. Pero cuando los casos llegan a la Policía primero, y al sistema de Justicia después, es como atravesar una tormenta en barco: podría ocurrir cualquier cosa. Solo este año la vida del actor dio un giro; hace unos meses él hablaba con El Comercio sobre su papel en la tercera película de “Ant-Man” del taquillero MCU; fue parco. “Kang el Conquistador es más activo”, dijo en relación a su personaje. “Está en su nombre, está conquistando constantemente. Está buscando la siguiente frontera”.

Nacido en California en 1989, Majors proviene de un hogar complicado por el abandono paterno y problemas económicos. Se definió como un chico que coqueteó con la delincuencia, de actitud violenta; al mismo tiempo justificó que esa actitud era justo lo que él necesitaba para sobrevivir. Conoció el teatro en el colegio y, al terminarlo, se apuntó a estudiar artes escénicas, a ir a un cásting tras otro. Prácticamente era un desconocido antes del 2017, cuando entró a la miniserie de TV sobre los derechos LGBTIQ “When We Rise”.

La revista Rolling Stone habló con 40 personas que conocieron a Majors durante sus estudios de actuación. En el artículo, mencionan que el actor tenía una conducta agresiva dentro del set, con sus compañeros de estudios, y fuera del set, con sus parejas. Una descripción común sobre su tiempo en la universidad, es que podía ser físicamente intimidante, además de ser rudo al expresarse. Sobre sus exparejas, la revista menciona que dos fueron víctimas de abuso físico y/o psicológico, citando personas que conocían la situación.

Es en el 2020 cuando el mundo de Majors se expande. Por un lado, protagonizó la aclamada serie de televisión “Lovecraft Country” de HBO, que reconstruía el legado de un escritor racista con un giro enfocado en personajes afroamericanos; además, participó en “Da 5 Bloods”, película para Netflix de Spike Lee sobre un pelotón de Vietnam involucrado en la desaparición de un cargamento de oro. Si ambos ejemplos no eran ya prueba suficiente de que el actor crecía, ese mismo año se confirmó su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel como Kang, el ‘Conquistador’, villano que llenaría el vacío dejado por el Thanos de Josh Brolin.

Los frutos de su ingreso a Marvel se vieron en 2021, con la primera temporada de “Loki”, donde solo le bastó un episodio para meterse a los fans al bolsillo. En marzo del 2023, un mes después del estreno de “Ant-Man 3″, se revela la noticia que desembocaría en la debacle del actor: su entonces pareja, Grace Jabbari, lo denuncia por acoso y agresión. El incidente ocurrió dentro de un taxi, cuando la mujer quiso ver el celular del denunciado, quien habría tenido conversaciones íntimas con una mujer ajena a la relación. En la discusión, Majors golpeó a Jabbari en la parte posterior de la cabeza y le torció el brazo, rompiéndole un dedo.

Majors, una vez revelada la denuncia, se hizo la víctima; la abogada del actor llegó a decir que su cliente fue quien recibió abuso por parte de la denunciante. Asimismo, dio a entender que su cliente era tratado como culpable por un sesgo racista por parte del sistema judicial. En marco de estas denuncias, Jabbari fue arrestada en octubre por delitos menores, por los que no sería procesada. Con el actor la historia sería distinta.

Así cayó Majors

Majors pasó a ser radioactivo, nadie quería asociarse a él. Primero el Ejército de Estados Unidos, para el que Mayors grabó comerciales promoviendo el reclutamiento, dijo que ejercería “prudencia” al ya no transmitir los anuncios del actor. De igual modo, la casa de moda Valentino dijo que la empresa y el actor decidieron “de mutuo acuerdo” ya no trabajar juntos; forma elegante para decir que ya no lo quieren. En abril, su agente y su publicista cortaron lazos con él. Asimismo, la película “Magazine Dreams” que protagonizó fue retirada del calendario de estrenos.

El juicio a Majors empezó a finales de noviembre, donde Jabbari dio su testimonio y confirmó la conducta abusiva del actor, tanto física como psicológica. Ella dijo que el actor, una persona volátil, la hacía sentir insegura; él también amenazaba con atentar contra su propia vida. “Tenía poca autoestima, perdí un montón de peso. Me sentí realmente dependiente de él porque él era el púnico que sabía lo que pasaba. Aun así trataba de ver a mis amigos y familia pero se sentía como si le estuviera mintiendo. Me sentía aislada”, dijo la parte acusadora. Majors se declaró no culpable.

Antes del veredicto el juez que llevó el caso, Michael Gaffey, reveló públicamente evidencias presentadas durante el juicio contra el actor. Entre lo revelado hay un audio en el que el actor se refiere a sí mismo como un “gran hombre” que está haciendo “grandes cosas, no solo para mi, sino para mi cultura y el mundo. Esa es la posición en la que estoy. Es real. No estoy siendo un atorrante sobre eso. No lo pedí. He trabajado y esa es la situación. La mujer que me apoye necesita ser una gran mujer y hacer sacrificios del modo en que el hombre está haciendo sacrificios para ella y para ellos [ambos]”. El 18 de diciembre Majors fue declarado culpable de un cargo de agresión y otro de acoso contra Grace Jabbari.

Una vez conocida la sentencia, Marvel Studios, que no había dicho nada sobre el caso Majors, anunció que ya no contaría con el actor para futuros proyectos. De acuerdo a la web The Hollywood Reporter, la quinta parte de la saga “Avengers”, titulada “La Dinastía Kang”, ha cambiado de nombre; ahora la empresa solo se refiere a ella como “Avengers 5″. Se desconoce si Marvel contratará a otro actor para el rol del villano o lo descartará por completo. La situación llega en un momento crucial para la empresa, que ya no recauda tanto dinero como antes en los cines y cuya calidad en televisión es discutible.

Mientras tanto, Majors, que creció profesionalmente en tiempo récord y cayó a mayor velocidad incluso, espera su sentencia para el 6 de febrero, que podría llevarlo hasta un año a la cárcel. Las repercusiones futuras a su carrera son inciertas. Por lo pronto, está “kangcelado”.