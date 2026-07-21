La historia de amor entre ambos comenzó con una relación a distancia entre Nueva York y Los Ángeles, en 2020 | Foto: Instagram / Composición EC
La historia de amor entre ambos comenzó con una relación a distancia entre Nueva York y Los Ángeles, en 2020 | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El actor estadounidense Logan Lerman, conocido por protagonizar películas como “Percy Jackson” y “Las ventajas de ser invisible”, contrajo matrimonio en junio con la diseñadora y artista Ana Luisa Corrigan, en una íntima ceremonia celebrada en el patio de su residencia en Los Ángeles rodeados por sus familiares y amigos más cercanos.

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