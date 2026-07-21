El actor estadounidense Logan Lerman, conocido por protagonizar películas como “Percy Jackson” y “Las ventajas de ser invisible”, contrajo matrimonio en junio con la diseñadora y artista Ana Luisa Corrigan, en una íntima ceremonia celebrada en el patio de su residencia en Los Ángeles rodeados por sus familiares y amigos más cercanos.

Las primeras imágenes del evento fueron publicadas por la propia Corrigan a través de sus redes sociales oficiales, revelando que el intérprete vistió un sobrio traje negro y ella optó por un vestido de novia de estilo romántico.

Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan celebraron su boda en junio en una íntima ceremonia en Los Ángeles | Foto: @analuisacorrigan

Entre los detalles de la boda, destacó un homenaje de la novia hacia su fallecido padre, Edward “EJ” Corrigan, al colocar una fotografía pequeña de él sujeta al ramo de flores que llevó durante la ceremonia.

La historia de amor entre ambos comenzó con una relación a distancia entre Nueva York y Los Ángeles, la cual se consolidó a inicios de la pandemia de la COVID-19 cuando ella viajó a la Costa Oeste y extendió su estadía por un largo período.

El actor de “Percy Jackson” y “Las ventajas de ser invisible” se casó con Corrigan rodeado de familiares y amigos cercanos | Foto: @analuisacorrigan

Posteriormente, la pareja formalizó públicamente su noviazgo en Instagram en enero de 2020 y debutó en una alfombra roja en agosto de 2022 durante el estreno de la película ‘Bullet Train’.

Respecto a la propuesta matrimonial, el propio Lerman detalló en marzo de 2024, durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, los motivos que lo llevaron a buscar un espacio específico para hacer la pregunta.

Lerman y Corrigan hicieron público su romance en 2020 y debutaron juntos en una alfombra roja en 2022 | Foto: @analuisacorrigan

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“Estaba en Nueva York, no tenía ningún plan. Cuando llegué me di cuenta de que necesitaba privacidad y en Nueva York no la había”, declaró el artista sobre la planificación del momento.

Tras la celebración de las nupcias en la Costa Oeste, el actor fue captado por las calles de Los Ángeles portando su respectiva alianza matrimonial.

La novia rindió homenaje a su padre fallecido al colocar su fotografía en el ramo de flores | Foto: @analuisacorrigan

Corrigan compartió las primeras imágenes del enlace, donde destacó el estilo elegante de los novios | Foto: @analuisacorrigan

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