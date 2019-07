Lou Ferrigno, el Hulk original, "no puede tomar en serio" a Mark Ruffalo

Hulk contra Hulk. Lou Ferrigno, quien dio vida al increíble Hulk en la serie de televisión de CBS en 1978, reveló que "no puede tomar en serio a Mark Ruffalo"en su interpretación de Bruce Banner y el Hulk en el Universo Cinemático de Marvel.

"Mark es un maravilloso actor. pero hemos tenido tres actores diferentes - hemos tenido a Eric Bana, Edward Norton y Mark Ruffalo. Me gustaba Bill Bixby más que todos, me agrada Edward Norton. Pero Ruffalo, creo que es un maravilloso actor, él se mezcla bien con el aspecto Marvel de los Avengers, pero no puedo tomarlo lo suficientemente en serio", indicó el actor en la ComicCon de Montreal según ComicBook.com.

Durante su aparición en la ComicCon de Montreal Ferrigno agregó que Bill Bixby, quien interpretaba a 'David' Banner en la serie de los 70s, "tenía esa intensidad, y sabías que cuando estaba en peligro, sentirías esa intensidad". Señaló que la energía del actor era la razón por la cual la serie original era tan popular.

"Pero como Marvel y Disney han tomado otra dirección. No lo puedes tomar tan serio como el show original", opinó.

Ruffalo heredó el rol de Bruce Banner de Edward Norton en la primera película de "Avengers" (2012) luego de que el actor tuviera una pública pelea con Marvel Studios.