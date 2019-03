Luke Perry: coestrella de “Riverdale” envía emotivo mensaje en honor al actor | FOTOS

Días después de la muerte de Luke Perry, al elenco de “Riverdale” aún le cuesta aceptar que el actor no volverá al set. Por ello el jueves, Camila Mendes, quien da vida a Veronica Lodge, compartió un sincero mensaje para el actor.

“Nos cuidó a todos. Un hombre auténtico que nos ofreció su ayuda y sabiduría, su presencia fue sanadora; él tenía la habilidad de hacernos sentir seguros con tan solo pocos segundos de verlo. Nunca olvidaré la conmoción y angustia colectiva que experimentamos cuando nos enteramos de la noticia en el set”, reveló en Instagram Camila Mendes.

La actriz de “Riverdale” continuó su homenaje a Luke Perry señalando que no sólo han perdido a un gran actor, sino a un gran amigo.

“Perdimos a un querido amigo. Me duele el corazón por su familia y por cualquiera que tuvo el placer de conocerlo. "Descansa en paz, Luke Perry. Aunque ya no estés cerca para darme un abrazo, todavía puedo recordar cómo me sentía. Siempre que piense en ti, recordaré ese sentimiento”, finalizó la actriz que interpreta a Veronica Lodge en “Riverdale”.

Sin duda ha sido una semana complicada para todos los compañeros de Luke Perry, quienes quedaron conmocionados al recibir la noticia de que falleció tras sufrir un derrame cerebral el lunes a los 52 años.

Por ello, en honor al actor, “Riverdale” le dedicó su más reciente capítulo al compartir en la pantalla un mensaje póstumo.