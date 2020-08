El actor Macaulay Culkin indudablemente dejó su marca en los noventa. Probablemente lo recuerdas como “Mi pobre angelito” o “Ricky ricón”. Aunque resulte un poco difícil de creer, ese travieso niño cumplió 40 años el 26 de agosto. A continuación te contaremos sobre su vida y el lío millonario que tuvo con sus padres y que hizo que se retirara de la actuación antes de cumplir 18 años.

Macaulay Carson Culking nació un 26 de agosto de 1980 en Nueva York. Su padre era Christopher Culkin, un ex actor que se ganaba la vida como sacristán de una iglesia católica. Su madre era Patricia Brentrup, una operadora de teléfono.

El tercero de siete hermanos, Culkin empezó a actuar en pequeños roles en televisión y teatro durante la década de los 80. Su primera aparición en un filme fue en la película para televisión “The Midnight Hour” (1985), donde no recibió un crédito. Tres años después aparecería en un capítulo de la serie “El justiciero”.

Ese mismo año llegaría a la pantalla grande en la película “Rocket Gibraltar” como uno de los nietos del personaje interpretado por Burt Lancaster. Un año después actuaría junto a Jeff Bridges en la comedia romántica “See You in the Morning” y junto a John Candy en “Uncle Buck”. También participó en el filme de culto “Jacob’s Ladder” junto a Tim Robbins.

En 1990 Macaulay Culkin recibe el ticket de su meteórico ascenso a la fama con “Mi pobre angelito” (“Home Alone”) interpretando al pícaro Kevin McCallister en sus intentos de proteger su hogar de un par de ladrones, encarnados hilarantemente por Joe Pesci y Daniel Stern, luego de ser dejado de lado de unas vacaciones familiares.

En los siguientes cuatro años Culkin trabajó frenéticamente en diversos proyectos entre los cuales se incluye “Yo, tú y mi mamá” (1990), “My Girl” (1991), la serie de dibujos animados “Wish Kid” (1991), “Mi pobre angelito 2” (1992), “The Good Son” (1993), “El cascanueces” (1993), “Me las vas a pagar, papá” (1994), la película de animación “The Pagemaster” (1994) y “Ricky Ricón” (1994).

A pesar de ser considerado como uno de los niños actores más exitosos de todos los tiempos, Culkin se retiró en 1994, el apogeo de su carrera, para intentar vivir una vida normal. No regresaría hasta 2003, cuando actuaría en “Party Monster” como el villano Michael.Aunque recibido bien por las críticas, los sucesivos intentos de Culkin por reavivar su carrera no tuvieron el éxito de antaño. Había perdido el impulso.

PELEA CON SUS PADRES

Kit y Patricia Culkin, padres del actor, hicieron que trabaja en muchas películas, incluso en contra de su voluntad. Esto hizo que antes de cumplir 18 años tuviera una fortuna formada. En 1994 Macaulay batió el récord de sueldo infantil al cobrar 10 millones por “Ricky ricón”.

Kit Culkin era un actor de teatro frustrado y que su objetivo y obsesión era salir del pequeño apartamento de dos habitaciones donde vivía con su familia de nueve miembros en total (los dos padres y los siete hijos). Esto hizo que explotara a su hijo más exitoso.

A los 15 años, Macaulay cansado del cine y televisión, pero sobre todo de la explotación de su padre, quien también era su representante, decidió retirarse del cine con más dinero y más experiencias de las que la mayoría de la gente acumula en toda su vida. El actor contrató a un abogado para que bloquease su cuenta bancaria y sus padres perdiesen acceso a sus ahorros.

“Mi padre era un hombre abusivo”, indicaría Macaulay Culkin en The New York Times años después, “no tanto de forma física, aunque sí que hubo algo de eso, sino mental”.

“Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá. Lo hacía para romper mi espíritu. Así que me retiré para desaparecer de la faz de la tierra. Pero seis años después comprendí que jamás podría deshacerme de mi fama”, agregó.

